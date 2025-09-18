CG News: बड़ा सड़क हादसा! अनियंत्रित होकर पलटा ट्रेलर, गंभीर रूप से चालक घायल

CG News: उन्होंने ड्राइवर की सुरक्षा को लेकर भी जांच शुरू कर दी है। साथ ही उन्होंने जनता से आग्रह किया है कि अठारह नाला मार्ग पर वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। इस मार्ग पर भारी वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण अक्सर हादसे होते रहते हैं। स्थानीय प्रशासन अब इस मार्ग पर ट्रैफिक नियंत्रण बढ़ाने और सुरक्षा उपायों को कड़ा करने पर विचार कर रहा है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों की संभावना कम हो।