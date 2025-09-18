CG News: बड़ा सड़क हादसा! अनियंत्रित होकर पलटा ट्रेलर, गंभीर रूप से चालक घायल

CG News: लाखा के अठारह नाला के पास बुधवार को एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चालक को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हादसे की वजह से मार्ग पर काफी देर तक ट्रैफिक बाधित रहा। स्थानीय लोगों के अनुसार, अठारह नाला मार्ग हमेशा भारी वाहनों से व्यस्त रहता है।
ट्रेलर पलटने के कारण मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात प्रभावित हुआ। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे प्रशासन और पुलिस अधिकारी ने तुरंत राहत और बचाव का काम शुरू किया। ट्रेलर को मार्ग से हटाने के लिए क्रेन और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसा वाहन की अनियंत्रित गति और मार्ग की व्यस्तता के कारण हुआ।
CG News: उन्होंने ड्राइवर की सुरक्षा को लेकर भी जांच शुरू कर दी है। साथ ही उन्होंने जनता से आग्रह किया है कि अठारह नाला मार्ग पर वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। इस मार्ग पर भारी वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण अक्सर हादसे होते रहते हैं। स्थानीय प्रशासन अब इस मार्ग पर ट्रैफिक नियंत्रण बढ़ाने और सुरक्षा उपायों को कड़ा करने पर विचार कर रहा है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों की संभावना कम हो।