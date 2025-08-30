CG Suicide: गुपचुप के व्यसाय को लेकर देर रात बात की, घर में महिला ने फांसी लगाकर दी जान

CG Suicide: एक महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना पर पुलिस ने पंचनामा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार चक्रधरनगर थाना क्षेत्र के प्रेम नगर निवासी लक्ष्मी मेहर पति स्व. अमीचंद मेहर (62 वर्ष) घर में गुपचुप बेचती थी। विगत कुछ दिनों से उसका व्यवसाय अच्छा नहीं चलने के कारण काफी परेशान रहती थी।
गुरुवार रात को खाना खाने के बाद व्यवसाय के संबंध में अपने परिजनों से देर रात दो बजे तक बात की। इसके बाद सभी अपने-अपने कमरे में सोने चले गए। शुक्रवार की सुबह करीब 6 बजे घर के सदस्य सोकर उठे तो लक्ष्मी मेहर कहीं दिख नहीं रही थी। इससे उन्हें लगा कि घर के बाहर बने कमरे में जहां गुपचुप बनाती थी, वहीं पर कुछ कर रही होगी, लेकिन जब वहां पहुंचे तो वह फांसी पर लटकी हुई थी।
इसे देख परिजनों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पहुंची और पंचनामा दर्ज करते हुए शव को मेडिकल कालेज अस्पताल भेजा।