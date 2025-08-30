CG Suicide: गुपचुप के व्यसाय को लेकर देर रात बात की, घर में महिला ने फांसी लगाकर दी जान

गुरुवार रात को खाना खाने के बाद व्यवसाय के संबंध में अपने परिजनों से देर रात दो बजे तक बात की। इसके बाद सभी अपने-अपने कमरे में सोने चले गए। शुक्रवार की सुबह करीब 6 बजे घर के सदस्य सोकर उठे तो लक्ष्मी मेहर कहीं दिख नहीं रही थी। इससे उन्हें लगा कि घर के बाहर बने कमरे में जहां गुपचुप बनाती थी, वहीं पर कुछ कर रही होगी, लेकिन जब वहां पहुंचे तो वह फांसी पर लटकी हुई थी।