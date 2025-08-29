चक्रधर समारोह की दूसरी शाम में कलाकारों ने बिखेरा जलवा, लखनऊ घराने का तराना और ठुमरी से मंत्रमुग्ध हुए दर्शक

चक्रधर समारोह के दूसरे दिन न्यायधानी बिलासपुर से आई कथक नृत्यांगना प्रियंका सलूजा ने अपनी अद्भुत प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके नृत्य की भाव-भंगिमाएँ, लय-ताल की सटीकता और भावपूर्ण अभिव्यक्ति ने कार्यक्रम में उपस्थित हर व्यक्ति का मन मोह लिया। उनके द्वारा सर्वप्रथम गाइए गणपति जग वंदन गीत पर आधारित भगवान गणेश को समर्पित प्रस्तुति दी गई। प्रियंका सलूजा ने कथक की पारंपरिक शैली में अपनी नृत्य की प्रस्तुति दी, जिसमें शास्त्रीयता और नवीनता का सुंदर संगम देखने को मिला। दर्शकों ने तालियों की गडग़ड़ाहट से उनका भारी उत्साहवर्धन किया।