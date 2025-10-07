कांग्रेस में नए जिला अध्यक्ष को लेकर हलचल तेज, किसे मिलेगा मौका, सामने आए कई दावेदार

पर्यवेक्षक ने कार्यकर्ताओं से रायशुमारी के दौरान संगठन की मजबूती, आगामी चुनावी रणनीति और नेतृत्व के लिए उपयुक्त नाम सुझाने को कहा। बैठक में कार्यकर्ताओं ने संगठन को जमीन स्तर पर सक्रिय करने पर जोर देते हुए कहा कि जिलाध्यक्ष का चयन ऐसा होना चाहिए जो सभी गुटों को साथ लेकर चल सके। कुछ वरिष्ठ नेताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि नए नेतृत्व का चेहरा युवा और ऊर्जावान होना चाहिए, ताकि विधानसभा चुनाव और स्थानीय निकाय चुनावों में संगठन को गति मिल सके। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं ने अनुभव और संगठनात्मक पकड़ को तरजीह देने की बात कही।