CG Crime: रात दो बजे घर में घुसा बच्चा चोर, 10 माह के बच्चे को बोरी में भरकर चोरी की कोशिश

इससे वह शोर मचाए हुए उसे पकड़ने लगा। शोर शराबे की आवाज सुनकर घर के परिजन और आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। वहीं अजनबी व्यक्ति को पकड़ लिया। साथ ही उसकी बेदम पिटाई की। पूछताछ करने पर वह बताया कि उसका नाम सुरेश मुंडा है और वह पड़ोसी राज्य ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले का रहने वाला है। वह बच्चा चोरी करने आया था। रात से सुबह तक मोहल्ले के लोगों ने उसे बंधक बना कर रखा और सुबह पुलिस के हवाले कर दिया।