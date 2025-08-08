CG Crime: रात दो बजे घर में घुसा बच्चा चोर, 10 माह के बच्चे को बोरी में भरकर चोरी की कोशिश

CG Crime: नगर निगम के वार्ड 47 के टुरकूमुड़ा मोहल्ले में रात 2 बजे 10 माह के बच्चे को चोरी का प्रयास करने का मामला सामने आया है। वारदात के समय परिजनों को नींद खुली तो शोर मचाया और उसे पकड़ लिया। इस बीच मोहल्ले के लोग भी मौके पर पहुंच गए और बच्चा चोरी का प्रयास करने वाले आरोपी की बेदम पिटाई की। इसके बाद लोगों ने आरोपी को पुलिस को सौंप दिया। घटना जूटमिल थाना क्षेत्र की है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार शहर के वार्ड क्रमांक 41 स्थित टुरकूमुड़ा निवासी राज सारथी बीते बुधवार की रात खाना खाने के बाद परिजनों के साथ सोया गया। इस समय उसका 10 माह का बेटा भी सोया था। रात करीब 2 बजे अचानक उसकी नींद खुली तो उसके पास ही एक अजनबी था। वह अजनबी उसके बच्चे को बोरी में भरने का प्रयास कर रहा था।
इससे वह शोर मचाए हुए उसे पकड़ने लगा। शोर शराबे की आवाज सुनकर घर के परिजन और आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। वहीं अजनबी व्यक्ति को पकड़ लिया। साथ ही उसकी बेदम पिटाई की। पूछताछ करने पर वह बताया कि उसका नाम सुरेश मुंडा है और वह पड़ोसी राज्य ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले का रहने वाला है। वह बच्चा चोरी करने आया था। रात से सुबह तक मोहल्ले के लोगों ने उसे बंधक बना कर रखा और सुबह पुलिस के हवाले कर दिया।
सुबह होने पर बच्चा चोरी का प्रयास किए जाने की जानकारी पूरे मोहल्ले को लग गई। ऐसे में मोहल्ले के लोग राज सारथी के घर पहुंचने लगे। इससे मौके पर लोगों की काफी भीड़ लग गई थी। इस बीच पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। वहीं आरोपी को अपने साथ थाना ले गई। इसके काफी देर तक इस बात की चर्चा करते हुए मोहल्ले के लोग मौके पर ही एकत्रित थे।
मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में यह बात सामने आई कि आरोपी बच्चे को ओडिशा के ही किसी कृष्णा नामक शख्स के पास तीन लाख में बेचने का सौदा किया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।