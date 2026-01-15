Road Accident: सड़क पर खून, गांव में मातम… इस जिले में 4 लोगों की मौत, जांच में जुटी पुलिस

Road Accident: तीसरा मामला भूपदेवपुर थाना इलाके का है। देवरी गांव के रहने वाले घासीराम नौरंग (40 साल) सुबह करीब 5:30 बजे अपने घर के बाहर रेत पर बैठे थे। एक JCB ड्राइवर वहां से गुजर रहा था। JCB ड्राइवर की नज़र उन पर नहीं पड़ी और वह मलबे की चपेट में आ गए। हादसा इतना ज़बरदस्त था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर आस-पास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है।