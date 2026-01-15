15 जनवरी 2026,

रायगढ़

Road Accident: सड़क पर खून, गांव में मातम… इस जिले में 4 लोगों की मौत, जांच में जुटी पुलिस

Road Accident: सड़क दुर्घटना और अन्य एक्सीडेंट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 15, 2026

रायगढ़ में 4 लोगों की मौत (photo source- Patrika)

रायगढ़ में 4 लोगों की मौत (photo source- Patrika)

Road Accident: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अलग-अलग घटनाओं में चार लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक सड़क दुर्घटना और एक एक्सीडेंट शामिल है। घटनाओं की सूचना मिलने पर संबंधित थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की जांच शुरू कर दी है।

Road Accident: सड़क हादसे में हुई मौके पर मौत

पहला मामला कोतवली थाना इलाके का है। तमनार इलाके के कसडोल गांव का रहने वाला समीर साहू (22) बुधवार को किसी काम से रायगढ़ आया था। काम खत्म करके वह शाम करीब 7:30 बजे अपनी बाइक से लौट रहा था, तभी लाखा के पास किसी अनजान गाड़ी ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी।

समीर सड़क पर गिर गया और पीछे से आ रहे एक भारी वाहन के पहियों के नीचे कुचल गया। उसका सिर कुचल गया। हादसा इतना भयानक था कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर आस-पास के लोगों ने कोतवली पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच रिपोर्ट तैयार की और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया।

अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत

दूसरी घटना चक्रधर नगर थाना इलाके में हुई। बंगुरसिया गांव के रहने वाले आकाश सिदार (25) बुधवार शाम करीब 6 बजे रायगढ़ से अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। उन्हें किसी अनजान गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और अनजान ड्राइवर की तलाश में जांच शुरू कर दी है।

JCB वाहन की चपेट में आया ग्रामीण

Road Accident: तीसरा मामला भूपदेवपुर थाना इलाके का है। देवरी गांव के रहने वाले घासीराम नौरंग (40 साल) सुबह करीब 5:30 बजे अपने घर के बाहर रेत पर बैठे थे। एक JCB ड्राइवर वहां से गुजर रहा था। JCB ड्राइवर की नज़र उन पर नहीं पड़ी और वह मलबे की चपेट में आ गए। हादसा इतना ज़बरदस्त था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर आस-पास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है।

ट्रैक्टर के पहियों के नीचे आई बालिका

Road Accident: चौथा मामला धरमजयगढ़ थाना इलाके का है। खम्हार गांव की रहने वाली वृंदावती अगरिया (14 साल) पुटुकछार के रहने वाले राजू मिंज के ट्रैक्टर से घर जा रही थी। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ड्राइवर राजू मिंज तेज और लापरवाही से ट्रैक्टर चला रहा था।

फुलखोचापरा पुल के पास ट्रैक्टर का कंट्रोल बिगड़ गया, जिससे वृंदावती गिर गई। गिरने के बाद ट्रैक्टर का पहिया उसके ऊपर से निकल गया। हादसे में वृंदावती के सिर, चेहरे और कंधे पर गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर राजू मिंज के खिलाफ सेक्शन 106(1)-BNS के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Updated on:

15 Jan 2026 03:15 pm

Published on:

15 Jan 2026 03:14 pm

