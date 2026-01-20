आज भी नहीं आएगी लाइट… शहर के कई इलाकों में 4 घंटे बिजली बंद, जानें शटडाउन का समय और क्षेत्र

सितंबर माह में इसी सब स्टेशन के अंतर्गत खुले तारों को कवर्ड तारों में बदलने का कार्य किया गया था, जिसमें लगभग 4 घंटे तक बिजली आपूर्ति बंद रही। अधिकारियों ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर शटडाउन का समय बदल भी सकता है। बिजली विभाग ने नागरिकों से इस दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने और किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने का आग्रह किया है।