रायगढ़

आज भी नहीं आएगी लाइट… शहर के कई इलाकों में 4 घंटे बिजली बंद, जानें शटडाउन का समय और क्षेत्र

रायगढ़ जिले में मंगलवार को शहर के कुछ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खुले तारों को कवर्ड तारों में बदलने का काम जारी है।

रायगढ़

image

Shradha Jaiswal

Jan 20, 2026

आज भी नहीं आएगी लाइट... शहर के कई इलाकों में 4 घंटे बिजली बंद, जानें शटडाउन का समय और क्षेत्र(photo-patrika)

आज भी नहीं आएगी लाइट... शहर के कई इलाकों में 4 घंटे बिजली बंद, जानें शटडाउन का समय और क्षेत्र(photo-patrika)

CG Electricity Power Cut: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मंगलवार को शहर के कुछ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खुले तारों को कवर्ड तारों में बदलने का काम जारी है। इसके चलते शहर के 11 व्यस्त इलाकों में लगभग 4 घंटे तक बिजली बंद रहेगी।

CG Electricity Power Cut: शटडाउन का समय और क्षेत्र

मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के तहत मंगलवार को 33/11 केवी गर्ल्स कॉलेज सब स्टेशन के 11 केवी फीडर की बिजली आपूर्ति सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेगी। इस दौरान शहर के कई व्यस्त इलाके प्रभावित होंगे।

प्रभावित क्षेत्रों में सेवाकुंज रोड, हंडी चौक, गायत्री मंदिर क्षेत्र, महिला समृद्धि बाजार, अनाथालय कॉलोनी, कोतवाली थाना क्षेत्र, पुरानी हटरी, बड़े पान मसाला क्षेत्र, किरोड़ीमल कॉलोनी, दुर्गा टेलर और लाल टंकी क्षेत्र शामिल हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतें और आवश्यकतानुसार अपने कामकाज की योजना पहले से बना लें।

पिछला अनुभव और तैयारी

सितंबर माह में इसी सब स्टेशन के अंतर्गत खुले तारों को कवर्ड तारों में बदलने का कार्य किया गया था, जिसमें लगभग 4 घंटे तक बिजली आपूर्ति बंद रही। अधिकारियों ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर शटडाउन का समय बदल भी सकता है। बिजली विभाग ने नागरिकों से इस दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने और किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने का आग्रह किया है।

Updated on:

20 Jan 2026 09:59 am

Published on:

20 Jan 2026 09:58 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / आज भी नहीं आएगी लाइट… शहर के कई इलाकों में 4 घंटे बिजली बंद, जानें शटडाउन का समय और क्षेत्र

