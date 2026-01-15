15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

श्रमिक सुरक्षा से समझौता नहीं! जिले में नियम तोड़ने वाले 6 कारखानों पर गिरी गाज

Raigarh Industrial Action: रायगढ़ जिले में औद्योगिक सुरक्षा उल्लंघनों पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। हालिया निरीक्षणों में अनियमितताएं पाए जाने पर 6 कारखानों पर एक्शन लिया गया।

2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 15, 2026

औद्योगिक सुरक्षा उल्लंघनों पर सख्ती (photo source- Patrika)

औद्योगिक सुरक्षा उल्लंघनों पर सख्ती (photo source- Patrika)

Raigarh Industrial Action रायगढ़ जिले में संचालित औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और औद्योगिक दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से जुड़े मामलों पर कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी स्वयं नियमित समीक्षा कर रहे हैं और संबंधित विभागों को नियमों का कड़ाई से पालन कराने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में हाल के महीनों में हुई दुर्घटनाओं के बाद किए गए निरीक्षणों में सामने आई गंभीर अनियमितताओं पर प्रशासन ने निर्णायक कार्रवाई की है।

Raigarh Industrial Action नियम 2008 के अंतर्गत सख्त कानूनी कार्रवाई

कार्यालय उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायगढ़ द्वारा जिले की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्रमिक सुरक्षा मानकों के उल्लंघन, आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की कमी, प्रक्रियात्मक लापरवाही और अधिनियमों के प्रावधानों की अनदेखी जैसी गंभीर खामियां पाई गईं। इसके आधार पर कारखाना अधिनियम, 1948, छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली, 1962 तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं नियम 2008 के अंतर्गत सख्त कानूनी कार्रवाई की गई।

उप संचालक द्वारा की गई कार्रवाई के तहत 6 औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध 6 आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय, रायगढ़ में प्रस्तुत किए गए थे। इन सभी प्रकरणों का निराकरण माह दिसंबर 2025 में किया गया। श्रम न्यायालय में हुई सुनवाई के बाद संबंधित इकाइयों को सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का दोषी पाया गया, जिसके पश्चात अधिभोगियों और कारखाना प्रबंधकों पर भारी अर्थदण्ड लगाया गया। मेसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की 1 एमपीए स्लैग ग्राइंडिंग यूनिट, खरसिया रोड रायगढ़ में कारखाना अधिनियम की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन पाए जाने पर अधिभोगी सब्यसाची बन्योपाध्याय तथा कारखाना प्रबंधक अमरेश पांडे को क्रमशः 1.50 लाख-1.50 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

इसी प्रकार मेसर्स नलवा स्पेशल स्टील लिमिटेड, ग्राम तराईमाल में सुरक्षा प्रावधानों की अनदेखी पर अधिभोगी सरदार सिंह राठी और कारखाना प्रबंधक रविन्द्र सिंह चौहान पर 1.40 लाख रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया। मेसर्स सिंघल स्टील एंड पावर लिमिटेड, ग्राम तराईमाल में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के उल्लंघन के मामले में संचालक विनय कुमार शर्मा और ठेकेदार अजय कुमार दास पर 6-6 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया। वहीं इसी इकाई में कारखाना अधिनियम से जुड़े एक अन्य प्रकरण में अधिभोगी विनय कुमार शर्मा और कारखाना प्रबंधक जी.के. मिश्रा को कुल 2.80 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने दिया स्पष्ट बयान

Raigarh Industrial Action: इसके अलावा मेसर्स एनआरव्हीएस स्टील्स लिमिटेड, ग्राम तराईमाल में अधिभोगी एवं कारखाना प्रबंधक पवन अग्रवाल को 1.60 लाख रुपये तथा मेसर्स एन.आर. इस्पात एंड पावर प्रा.लि., ग्राम गौरमुड़ी, पोस्ट सराईपाली में अधिभोगी एवं कारखाना प्रबंधक मोहित कुमार मिश्रा को भी 1.60 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिले में श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। औद्योगिक इकाइयों में किसी भी स्तर पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संकेत दिया कि भविष्य में भी निरीक्षण और निगरानी की प्रक्रिया जारी रहेगी तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस सख्ती को श्रमिक सुरक्षा की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 04:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / श्रमिक सुरक्षा से समझौता नहीं! जिले में नियम तोड़ने वाले 6 कारखानों पर गिरी गाज

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Road Accident: सड़क पर खून, गांव में मातम… इस जिले में 4 लोगों की मौत, जांच में जुटी पुलिस

रायगढ़ में 4 लोगों की मौत (photo source- Patrika)
रायगढ़

CG School Time Change: इस जिले में बदला स्कूल का समय, आदेश जारी… 17 जनवरी तक मिलेगी राहत

ठंड के चलते स्कूलों का समय बदला (photo source- Patrika)
रायगढ़

Road Accident: भीषण सड़क हादसा! कार की जबरदस्त टक्कर से स्कूटी सवार 2 लोगों की गई जान

कार की ठोकर से स्कूटी सवार 2 की मौत (photo source- Patrika)
रायगढ़

MGNREGA Protest: मनरेगा प्रावधानों में बदलाव के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने उपवास रखकर किया प्रदर्शन

मनरेगा प्रावधानों में बदलाव (photo source- Patrika)
रायगढ़

CG Crime: मुर्गा नहीं बनाने पर पत्नी की हत्या, पति ने फिर जो किया जानकर हो जाएंगे हैरान

पुलिस ने आरोपों को बताया निराधार, निष्पक्ष जांच के आदेश
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.