श्रमिक सुरक्षा से समझौता नहीं! जिले में नियम तोड़ने वाले 6 कारखानों पर गिरी गाज

उप संचालक द्वारा की गई कार्रवाई के तहत 6 औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध 6 आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय, रायगढ़ में प्रस्तुत किए गए थे। इन सभी प्रकरणों का निराकरण माह दिसंबर 2025 में किया गया। श्रम न्यायालय में हुई सुनवाई के बाद संबंधित इकाइयों को सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का दोषी पाया गया, जिसके पश्चात अधिभोगियों और कारखाना प्रबंधकों पर भारी अर्थदण्ड लगाया गया। मेसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की 1 एमपीए स्लैग ग्राइंडिंग यूनिट, खरसिया रोड रायगढ़ में कारखाना अधिनियम की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन पाए जाने पर अधिभोगी सब्यसाची बन्योपाध्याय तथा कारखाना प्रबंधक अमरेश पांडे को क्रमशः 1.50 लाख-1.50 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।