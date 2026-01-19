Power Cut Alert: आज शहर के कई इलाकों में बिजली सप्लाई रहेगी बंद, जानें कहा-कहा रहेगा अँधेरा?(photo-patrika)
Power Cut Alert: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में गर्मी शुरू होने से पहले शहर में खुले बिजली तारों को बदलने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को 33/11 केवी गर्ल्स कॉलेज सब स्टेशन से निकलने वाली 11 केवी स्टेशन फीडर में कार्य होने के कारण करीब 4 घंटे तक बिजली सप्लाई ठप रहेगी।
बिजली विभाग के अनुसार, कार्य सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। इस दौरान 11 केवी खुले तारों को कवर्ड तारों में बदला जाएगा। जरूरत पड़ने पर कार्य के समय में बदलाव भी किया जा सकता है।
यह कार्य मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के तहत किया जा रहा है। बताया गया कि शहर के कुछ हिस्सों में अब भी खुले तारों से बिजली आपूर्ति हो रही है, जिन्हें सुरक्षा की दृष्टि से कवर्ड तारों में बदला जा रहा है। इससे पहले भी कई क्षेत्रों में यह कार्य पूरा किया जा चुका है।
कार्य के चलते करीब 14 क्षेत्रों में बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी। इनमें सिविल लाइन, नटवर स्कूल, एसपी बंगला, स्टेशन चौक, आटले चौक, दरोगापारा, गुजराती पारा, पथिक होटल, गुड लक होटल, रेलवे कॉलोनी, गांधीगंज, एसपी ऑफिस, निगम कॉम्प्लेक्स और नायक बाड़ा क्षेत्र शामिल हैं।
रायगढ़ बिजली विभाग जोन-1 के कार्यपालन अभियंता आरके राव ने बताया कि कवर्ड तारों में बदलाव के चलते सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। उन्होंने विद्युत व्यवधान से होने वाली असुविधा के लिए उपभोक्ताओं से खेद व्यक्त किया है।
