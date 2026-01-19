Power Cut Alert: आज शहर के कई इलाकों में बिजली सप्लाई रहेगी बंद, जानें कहा-कहा रहेगा अँधेरा?

Power Cut Alert: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में गर्मी शुरू होने से पहले शहर में खुले बिजली तारों को बदलने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को 33/11 केवी गर्ल्स कॉलेज सब स्टेशन से निकलने वाली 11 केवी स्टेशन फीडर में कार्य होने के कारण करीब 4 घंटे तक बिजली सप्लाई ठप रहेगी।