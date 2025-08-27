Cylinder burst: बड़ा हादसा! सिलेंडर फटने से एनटीपीसी के 7 ठेका श्रमिक झुलसे, 4 गंभीर

Cylinder burst: गैस सिलेंडर फटने से सात ठेका श्रमिक झुलस गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उक्त श्रमिक एनटीपीसी प्लांट अंतर्गत ठेकेदार के अधीन काम करने वाले हैं। इसमें चार श्रमिकों भर्ती किया गया है, जबकि तीन श्रमिकों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार श्रमिक सोमवार शाम छुट्टी होने के बाद अपने कमरे में पहुंचे और खाना पका रहे थे। करीब सात बजे के आसपास अचानक सिलेंडर से गैस लिक होने लगी वे कुछ समझ पाते कि सिलेंडर में आग लग गई। इससे वहां मौजूद सभी सात श्रमिक आग के चपेट में आकर झुलस गए। इस बीच श्रमिक शोर मचाते हुए कमरे से बाहर निकले। शोरगुल सुन कर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग को काबू कर उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे।
Cylinder burst: इस हादसे में खरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम सरवानी निवासी भूपेंद्र डनसेना पिता जानदाऊ डनसेना (36 वर्ष), शक्ति निवासी शैलेंद्र यादव पिता रामसनेही यादव (44 वर्ष), तारापुर-सरवानी निवासी खीरराम पटेल पिता रघुवर पटेल (36 वर्ष) व बिहार प्रांत के समस्तीपुर जिला के उजियारपुर मनंजय कुमार पिता श्रवण कुमार (40 वर्ष) को गंभीर रूप से झुलस गए। ऐसे में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं भूपेंद्र 30 प्रतिशत, शैलेंद्र 4 प्रतिशत, खीरराम पटेल 24 प्रतिशत तो मनंजय कुमार 40 प्रतिशत तक झुलसे हैं।
आहत शैलेंद्र यादव ने बताया कि एक साथ आठ लोग एक ही कमरे में रहते थे और दिन भर काम करने के बाद शाम को एक साथ खाना पकाकर खाते थे। सोमवार शाम ड्यूटी से आने के बाद खाना पकाने की शुरूआत किए ही थे कि अचानक सिलेंडर में आग लग गया, जिससे वहां से भागने का भी मौका नहीं मिलने से यह हादसा हो गया।