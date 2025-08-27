Cylinder burst: बड़ा हादसा! सिलेंडर फटने से एनटीपीसी के 7 ठेका श्रमिक झुलसे, 4 गंभीर

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार श्रमिक सोमवार शाम छुट्टी होने के बाद अपने कमरे में पहुंचे और खाना पका रहे थे। करीब सात बजे के आसपास अचानक सिलेंडर से गैस लिक होने लगी वे कुछ समझ पाते कि सिलेंडर में आग लग गई। इससे वहां मौजूद सभी सात श्रमिक आग के चपेट में आकर झुलस गए। इस बीच श्रमिक शोर मचाते हुए कमरे से बाहर निकले। शोरगुल सुन कर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग को काबू कर उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे।