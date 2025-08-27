Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायगढ़

Cylinder burst: बड़ा हादसा! सिलेंडर फटने से एनटीपीसी के 7 ठेका श्रमिक झुलसे, 4 गंभीर

Cylinder burst: एनटीपीसी प्लांट के ठेका श्रमिकों पर गैस सिलेंडर फटने से सात झुलसे। चार को अस्पताल में भर्ती, तीन को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी मिली।

रायगढ़

Laxmi Vishwakarma

Aug 27, 2025

खाना पकाने के दौरान हुआ हादसा (Photo source- Patrika)
खाना पकाने के दौरान हुआ हादसा (Photo source- Patrika)

Cylinder burst: गैस सिलेंडर फटने से सात ठेका श्रमिक झुलस गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उक्त श्रमिक एनटीपीसी प्लांट अंतर्गत ठेकेदार के अधीन काम करने वाले हैं। इसमें चार श्रमिकों भर्ती किया गया है, जबकि तीन श्रमिकों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

घायल अस्पताल में भर्ती

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार श्रमिक सोमवार शाम छुट्टी होने के बाद अपने कमरे में पहुंचे और खाना पका रहे थे। करीब सात बजे के आसपास अचानक सिलेंडर से गैस लिक होने लगी वे कुछ समझ पाते कि सिलेंडर में आग लग गई। इससे वहां मौजूद सभी सात श्रमिक आग के चपेट में आकर झुलस गए। इस बीच श्रमिक शोर मचाते हुए कमरे से बाहर निकले। शोरगुल सुन कर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग को काबू कर उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे।

ये भी पढ़ें

CG News: खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 1619 नग घरेलु गैस सिलेंडर जब्त
बलोदा बाज़ार
खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई (Photo source- Patrika)

Cylinder burst: इस हादसे में खरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम सरवानी निवासी भूपेंद्र डनसेना पिता जानदाऊ डनसेना (36 वर्ष), शक्ति निवासी शैलेंद्र यादव पिता रामसनेही यादव (44 वर्ष), तारापुर-सरवानी निवासी खीरराम पटेल पिता रघुवर पटेल (36 वर्ष) व बिहार प्रांत के समस्तीपुर जिला के उजियारपुर मनंजय कुमार पिता श्रवण कुमार (40 वर्ष) को गंभीर रूप से झुलस गए। ऐसे में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं भूपेंद्र 30 प्रतिशत, शैलेंद्र 4 प्रतिशत, खीरराम पटेल 24 प्रतिशत तो मनंजय कुमार 40 प्रतिशत तक झुलसे हैं।

एक साथ रहते थे आठ श्रमिक

आहत शैलेंद्र यादव ने बताया कि एक साथ आठ लोग एक ही कमरे में रहते थे और दिन भर काम करने के बाद शाम को एक साथ खाना पकाकर खाते थे। सोमवार शाम ड्यूटी से आने के बाद खाना पकाने की शुरूआत किए ही थे कि अचानक सिलेंडर में आग लग गया, जिससे वहां से भागने का भी मौका नहीं मिलने से यह हादसा हो गया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

27 Aug 2025 03:29 pm

Published on:

27 Aug 2025 03:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / Cylinder burst: बड़ा हादसा! सिलेंडर फटने से एनटीपीसी के 7 ठेका श्रमिक झुलसे, 4 गंभीर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.