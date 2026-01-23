आज नहीं आएगी बिजली! शहर के 16 इलाकों में बिजली व्यवस्था का मेकओवर, जानिए क्या बदलेगा..?

Power Cut in CG: छत्तीसगढ़ में गर्मी की शुरुआत से पहले शहर में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए खुले बिजली तारों को कवर्ड तारों में बदलने का कार्य किया जा रहा है। इसी के चलते आज शहर के कई इलाकों में करीब 4 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।