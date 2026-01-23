आज नहीं आएगी बिजली! शहर के 16 इलाकों में बिजली व्यवस्था का मेकओवर, जानिए क्या बदलेगा..?(photo-patrika)
Power Cut in CG: छत्तीसगढ़ में गर्मी की शुरुआत से पहले शहर में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए खुले बिजली तारों को कवर्ड तारों में बदलने का कार्य किया जा रहा है। इसी के चलते आज शहर के कई इलाकों में करीब 4 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।
मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के तहत 33/11 केवी गर्ल्स कॉलेज सब स्टेशन से जुड़े 11 केवी सिटी कोतवाली फीडर की बिजली आपूर्ति शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक प्रभावित रहेगी।
इस दौरान खुले बिजली तारों को कवर्ड तारों में बदलने का कार्य किया जाएगा, जिससे भविष्य में दुर्घटनाओं की आशंका कम होगी और बिजली आपूर्ति अधिक सुरक्षित हो सकेगी।
बिजली कटौती के दौरान सेवा कुंज रोड, हंडी चौक, गायत्री मंदिर क्षेत्र, महिला समृद्धि बाजार, अनाथालय कॉलोनी, कोतवाली थाना, पुरानी हटरी, बड़े पान मसाला क्षेत्र, किरोड़ीमल कॉलोनी, दुर्गा टेलर, लाल टंकी क्षेत्र सहित आसपास के इलाके प्रभावित रहेंगे।
शहर के मुख्य इलाकों के साथ-साथ 33 केवी जीडीसी फीडर की सप्लाई भी बंद रहेगी। इससे कोतरा रोड क्षेत्र स्थित होटल ट्रिनिटी, होटल एकार्ड, होटल जिंदल रीजेंसी और होटल अंश वाला क्षेत्र भी प्रभावित होगा।
बिजली विभाग ने बताया है कि कार्य की प्रगति और आवश्यकता के अनुसार बिजली कटौती के समय में परिवर्तन किया जा सकता है। उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की गई है।
