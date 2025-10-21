CG News: मेडिकल-कॉलेज में PG के 4 नए कोर्स को मंजूरी, अब छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ से बाहर जाने जरुरत नहीं

मेडिकल-कॉलेज में PG के 4 नए कोर्स को मंजूरी (Photo Patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर से नए कोर्स को मंजूरी मिल चुकी है। PG के 4 नए कोर्स का सीधा लाभ MBBS पास छात्रों को मिलेगा। वहीं इसके लिए मेडिकल के छात्र-छात्राओं को राज्य से बाहर भी नहीं जाना पडे़गा।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और वित्तमंत्री ओपी चौधरी की पहल पर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली ने स्व. लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय को PG के चार नए कोर्स जनरल सर्जरी विभाग 4, मेडिसिन विभाग 4, प्रसुति एवं स्त्रीरोग विभाग 2 और चर्मरोग विभाग 2 सीटों को मंजूरी दी गई है।
इससे सीटों में वृद्धि से राज्य में MBBS पास करने वाले मेडिकल के छात्रों को लाभ मिलेगा। राज्य में ही PG पाठ्यक्रम में प्रवेश बढ़ने से छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. विनीत जैन ने बताया कि पीजी के चार नए कोर्स के सीटो के मंजूरी के बाद PG कोर्स (एमडीध्एमएस ) की सत्र 2025-26 में पूर्व से चालू PG कोर्स (एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, एफएमटी, कम्यूनिटीमेडिसिन, मनोरोग, आर्थो, एनेस्थीसिया, कान नाक गला विभाग ) समेत 40 सीटों में एडमिशन होगा। जिसका फायदा राज्य के MBBS पास छात्रों को मिलेगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य को ज्यादा से ज्यादा विशेषज्ञ डॉक्टर मिलेंगे।
बड़ी खबरेंView All
रायगढ़
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग