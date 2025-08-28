CG News: चक्रधर समारोह का राज्यपाल ने किया शुभारंभ, नर्तक पं. गंगानी व कुमार विश्वास की प्रस्तुति से सजी पहली शाम

CG News: शास्त्रीय संगीत के लिए देश-विदेश में प्रख्यात चक्रधर समारोह का शुभारंभ बुधवार को राज्यपाल रामेन डेका, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। रामलीला मैदान में हो रहे इस दस दिवसीय समारोह में हर दिन शास्त्रीय संगीत, कथक और लोक कलाओं का अद्वितीय संगम देखने को मिलेगा। पहले दिन संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत और जयपुर घराने से ताल्लुक रखने वाले कथक नर्तक राजेन्द्र गंगानी ने नृत्य की नवीन शैली और तकनीक से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं कवि कुमार विश्वास के काव्य पाठ ने खूब तालियां बटोरी।