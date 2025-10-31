CG Accident: हिट एंड रन मामला, कार ने महिला और दो युवकों को मारी टक्कर, मौके पर हो गई मौत

इसी बीच एक कार चालक तेज व लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए आया और महिला को टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हुई और उसकी मौत हो गई। घटना को देख आसपास के लोग महिला तक पहुंचते कि वाहन चालक उसी तेज रफ्तार से आगे बढ़ा और सामने से आ रही एक बाइक को भी जोरदार ठोकर मार दी। बाइक पर अमित किंडो (30) और फकीरचंद पटेल सवार थे। टक्कर से एक युवक सडक़ गंभीर हालत में पड़ा रहा तो दूसरा युवक सडक़ के किनारे गिरा। कुछ देर में दोनों युवकों की मौत हो गई। घटना इतनी जोरदार थी कि कार के सामने का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।