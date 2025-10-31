CG Accident: हिट एंड रन मामला, कार ने महिला और दो युवकों को मारी टक्कर, मौके पर हो गई मौत

CG Accident: तेज रफ्तार बेकाबू कार ने एक महिला सहित बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। इससे तीनों की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी चालक कार मौके पर छोड़ कर फरार हो गया। घटना धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र की है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की दोपहर करीब १२ बजे रामपुर गांव निवासी ललिता मिंज (35) किसी काम से खम्हार गांव गई थी और सडक़ किनारे खड़ी थी।
इसी बीच एक कार चालक तेज व लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए आया और महिला को टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हुई और उसकी मौत हो गई। घटना को देख आसपास के लोग महिला तक पहुंचते कि वाहन चालक उसी तेज रफ्तार से आगे बढ़ा और सामने से आ रही एक बाइक को भी जोरदार ठोकर मार दी। बाइक पर अमित किंडो (30) और फकीरचंद पटेल सवार थे। टक्कर से एक युवक सडक़ गंभीर हालत में पड़ा रहा तो दूसरा युवक सडक़ के किनारे गिरा। कुछ देर में दोनों युवकों की मौत हो गई। घटना इतनी जोरदार थी कि कार के सामने का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
इस बीच लोग जब तक मौके पर पहुंचते आरोपी चालक कार को छोड़ कर फरार हो गया। हादसे में एक महिला सहित दो युवकों की मौत हुई है। घटना के बाद आरोपी कार चालक फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।
-सीताराम ध्रुव,थाना प्रभारी, धरमजयगढ़
