CG Crime: खाने को लेकर विवाद, हाथ-पैर से पिटाई कर पत्नी की ले ली जान, पति गिरफ्तार

CG Crime: छाल पुलिस ने एक अंधे कत्ल का राजफाश कर पत्नी की हत्या करने वाले पति को गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम ऐडुकला की रहने वाली 26 वर्षीय शारदा श्रीवास की मौत को शुरू में आकस्मिक समझा गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हकीकत सामने आई कि उसकी मौत प्राकृतिक नहीं बल्कि हत्या है। इसी सुराग ने मामले को नया मोड़ दिया और पुलिस ने गुत्थी को सफलतापूर्वक सुलझाया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते 6 सितंबर को शारदा की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उसके पिता और भाई उसे सीएचसी कटघोरा ले गए थे। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 23 सितंबर को यह मर्ग डायरी जांच के लिए थाना कटघोरा से थाना छाल को सौंपी गई। थाना प्रभारी छाल निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी ने बारीकी से जांच शुरू की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु की प्रकृति होमीसाइडल पाई गई। इस खुलासे के बाद मायके पक्ष व गांव के लोगों से पूछताछ की गई। इस बीच पता चला कि मृतका का पति धनेश्वर श्रीवास अक्सर उससे मारपीट करता था।
पुलिस ने संदेह के घेरे में आए पति से सख्ती से पूछताछ की, तो उसने कबूल किया कि 3 सितंबर की रात खाने में हुए विवाद पर उसने हाथ-पैर से पत्नी की जमकर पिटाई की थी। चोटों से उसकी हालत बिगड़ी और इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। छाल पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से क्राइम सीन री-क्रिएट कराते हुए महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए और आरोपी के कबूलनामे की वीडियो फोटोग्राफी भी की। इसके बाद आरोपी धनेश्वर श्रीवास को हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया गया।