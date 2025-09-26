CG Crime: खाने को लेकर विवाद, हाथ-पैर से पिटाई कर पत्नी की ले ली जान, पति गिरफ्तार

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते 6 सितंबर को शारदा की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उसके पिता और भाई उसे सीएचसी कटघोरा ले गए थे। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 23 सितंबर को यह मर्ग डायरी जांच के लिए थाना कटघोरा से थाना छाल को सौंपी गई। थाना प्रभारी छाल निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी ने बारीकी से जांच शुरू की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु की प्रकृति होमीसाइडल पाई गई। इस खुलासे के बाद मायके पक्ष व गांव के लोगों से पूछताछ की गई। इस बीच पता चला कि मृतका का पति धनेश्वर श्रीवास अक्सर उससे मारपीट करता था।