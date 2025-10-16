Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

Ind Synergy Plant: इंड सिनर्जी बड़ा हादसा! 45 फीट की ऊंचाई से गिरा वेल्डर, दर्दनाक मौत

Ind Synergy Plant: इंड सिनर्जी प्लांट में हॉपर प्लेटफार्म पर काम कर रहे एक वेल्डर 45 फीट की ऊंचाई से गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

2 min read

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 16, 2025

Ind Synergy Plant (Photo source- Patrika)

Ind Synergy Plant (Photo source- Patrika)

Ind Synergy Plant: इंड सिनर्जी प्लांट में हॉपर के प्लेटफार्म में चैनल वेल्डिंग के लिए मंगलवार शाम को एक वेल्डर 45 फीट ऊचाई पर चढ़कर काम कर रहा था। इस दौरान वह अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास काम कर है अन्य कर्मचारियों ने तत्काल इसकी सूचना कंपनी प्रबंधन को दी और घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। उपचार के दौरान मौत हो गई।

स्टॉक हाउस के पास हॉपर में प्लेटफॉर्म

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बिहार प्रांत के औरंगाबाद जिले के रीषयप थानांतर्गत ग्राम देउरी नेवरा निवासी श्रीकांत कुमार सिंह पिता अर्जुन सिंह (21 वर्ष) रायगढ़ के पूर्वांचल स्थित कोटमार में संचालित इंड सिनर्जी पावर प्लांट में एजी कंट्रक्शन के अंतर्गत वेल्डर का काम करता था। 14 अक्टूबर की शाम से रात उसकी ड्यूटी थी। बताया जाता है कि कंपनी के स्टॉक हाउस के पास हॉपर में प्लेटफॉर्म बनने का काम चल रहा था।

इससे देर शाम लगभग साढे़ 6 बजे श्रीकांत हॉपर पर करीब 15 मीटर यानी 45 फीट ऊपर प्लेटफार्म में चढ़कर चैनल वेल्डिंग का काम कर रहा था। इस दौरान अचानक अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया। इससे श्रीकांत गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना होते ही वहां काम कर रहे अन्य कर्मचारियों में हड़कंप मच गई। इस हादसे से श्रीकांत के शरीर के बाहरी के अलावे अंदरूनी हिस्सों में गंभीर चोटे आई थी।

Ind Synergy Plant: हादसे की सूचना संबंधित ठेकेदार ने कंपनी प्रबंधन को देते हुए आनन-फानन में घायल वेल्डर को रायगढ़ के मेट्रो हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। जहां डाक्टरों ने प्राथमिक जांच में ही मृत घोषित कर दिया। बुधवार को अस्पताल द्वारा इसकी सूचना चक्रधरनगर पुलिस को दी गई। इससे पुलिस ने शव को मेडिकल कालेज अस्पताल भेजा जहां मर्ग कायम कर पीएम उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही उक्त मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

सुरक्षा पर सवाल

एजी कंट्रक्शन में बिगत दो साल से श्रीकांत कुमार सिंह बतौर वेल्डर के रूप में काम करने करता था। जानकारों की माने तो हॉपर में 45 फीट ऊपर चढ़कर प्लेटफार्म में चैनल वेल्डिंग वर्क के दौरान श्रीकांत को सुरक्षा के लिए जो जरूरी संसाधन पहनना था। उसके पास नहीं था। यही वजह है के सुरक्षा इंतजाम में चूक होने के कारण श्रमिक की जान चली गई। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 01:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / Ind Synergy Plant: इंड सिनर्जी बड़ा हादसा! 45 फीट की ऊंचाई से गिरा वेल्डर, दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: बारूद के ढेर से घिरा छत्तीसगढ़ का ये शहर, रिहायसी इलाके में मंडरा रहा खतरा

CG News
रायगढ़

CG News: ऑर्केस्ट्रा में हंगामा! 2 युवकों पर मारपीट और जानलेवा हमला, तीन आरोपी रिमांड पर

आर्केस्ट्रा के दौरान हुई मारपीट (Photo source- Patrika)
रायगढ़

CG News: पोस्ट ऑफिस में नौकरी का झांसा देकर 1 लाख की ठगी, कोतवाली पुलिस ने शुरू की जांच…

CG News: पोस्ट ऑफिस में नौकरी का झांसा देकर 1 लाख की ठगी, कोतवाली पुलिस ने शुरू की जांच...(photo-patrika)
रायगढ़

धान पंजीयन रद्दीकरण की गति तेज! 12 हजार हेक्टेयर का पंजीयन निरस्त, बोगस खरीदी रोकने प्रशासन हुआ सतर्क

धान पंजीयन रद्दीकरण की गति तेज! 12 हजार हेक्टेयर का पंजीयन निरस्त, बोगस खरीदी रोकने प्रशासन हुआ सतर्क(photo-patrika)
रायगढ़

Electricity Bill: 139 करोड़ रुपए का शासकीय बिल बकाया, विद्युत विभाग ने सर्वे और नोटिस जारी कर शुरू की कार्रवाई

139 करोड़ रुपए का शासकीय बिल बकाया (Photo source- Patrika)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.