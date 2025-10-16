Ind Synergy Plant: इंड सिनर्जी बड़ा हादसा! 45 फीट की ऊंचाई से गिरा वेल्डर, दर्दनाक मौत

एजी कंट्रक्शन में बिगत दो साल से श्रीकांत कुमार सिंह बतौर वेल्डर के रूप में काम करने करता था। जानकारों की माने तो हॉपर में 45 फीट ऊपर चढ़कर प्लेटफार्म में चैनल वेल्डिंग वर्क के दौरान श्रीकांत को सुरक्षा के लिए जो जरूरी संसाधन पहनना था। उसके पास नहीं था। यही वजह है के सुरक्षा इंतजाम में चूक होने के कारण श्रमिक की जान चली गई। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस मामले की विवेचना शुरू कर दी है।