CG News: रायगढ़ में आईटीएमएस की शुरुआत, अवैध पार्किंग करना अब पड़ेगा भारी, सख्ती के साथ होगी कार्रवाई

CG News: सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से रायगढ़ जिले में अब महानगरों की तर्ज पर आईटीएमएस (इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) लागू किया जा रहा है। इस व्यवस्था का उपयोग आम नागरिक अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कर सकेंगे।
एसपी दिव्यांग पटेल ने इसको लेकर मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रायगढ़ में अक्सर वाहन चालकों द्वारा सड़कों पर अव्यवस्थित पार्किंग करने से जाम की स्थिति बन जाती है। यदि आमजन भी यातायात व्यवस्था में सहयोग करें तो यातायात और बेहतर होगा। इसी सोच के तहत आईटीएमएस की शुरुआत की जा रही है, जो फिलहाल अवैध पार्किंग की शिकायतों पर कार्य करेगी।
इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। नागरिकों से अपील है कि जब भी कहीं गलत पार्किंग दिखाई दे, जिससे ट्रैफिक बाधित हो रहा हो, तो 10 से 15 सेकेंड का वीडियो बनाकर एम-परिवहन ऐप में अपलोड करें। यह सूचना सीधे यातायात पुलिस रायगढ़ तक पहुंचेगी और सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद वास्तविक पाए जाने पर वाहन स्वामी के खिलाफ ई-चालान जनरेट होगा।
एसपी दिव्यांग पटेल के साथ एएसपी आकाश मरकाम, साइबर सेल डीएसपी अनिल विश्वकर्मा, ट्रैफिक डीएसपी उत्तम प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मौके पर एम-परिवहन ऐप के उपयोग और ई-चालान भुगतान प्रक्रिया संबंधी पोस्टर का भी विमोचन किया गया। इस नई व्यवस्था से ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की बात भी कही जा रही है। पुलिस ने जिलेवासियों से आग्रह किया है कि एम-परिवहन ऐप का सक्रिय रूप से उपयोग कर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने में सहयोग दें।