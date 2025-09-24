CG News: रायगढ़ में आईटीएमएस की शुरुआत, अवैध पार्किंग करना अब पड़ेगा भारी, सख्ती के साथ होगी कार्रवाई

एसपी दिव्यांग पटेल के साथ एएसपी आकाश मरकाम, साइबर सेल डीएसपी अनिल विश्वकर्मा, ट्रैफिक डीएसपी उत्तम प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मौके पर एम-परिवहन ऐप के उपयोग और ई-चालान भुगतान प्रक्रिया संबंधी पोस्टर का भी विमोचन किया गया। इस नई व्यवस्था से ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की बात भी कही जा रही है। पुलिस ने जिलेवासियों से आग्रह किया है कि एम-परिवहन ऐप का सक्रिय रूप से उपयोग कर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने में सहयोग दें।