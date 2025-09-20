दुर्गापूजा, दीपावली एवं छठ के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन शुरू, यात्रियों को धक्का-मुक्की से मिलेगी राहत...

CG Special Train: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ त्यौहारी सीजन में भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा दुर्गापूजा, दीपावली एवं छठ पूजा में घर जाने वाले यात्रियों को आरामदायक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अलग-अलग रुट पर पूजा स्पेशल ट्रेन चालाई जा रही है। ताकि त्यौहारी सीजन में सफर करने वाले यात्रियों को कंफर्म सीट के साथ आरामदायक सफर हो सके।
उल्लेखनीय है कि त्योहारी सीजन में ट्रेनों में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा इस बार पहले से ही पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी कर ली है, ताकि त्यौहार में घर जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना न कराना पडे़, ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी-शालीमार-इतवारी के बीच 10 फेरे पूजा स्पेशल ट्रेन की सुविधा शुरू की गई है।
जिससे पूजा स्पेशल ट्रेन नंबर 08865 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी-शालीमार पूजा स्पेशल ट्रेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी से 27 सितम्बर से 01 अक्टूबर तक तथा गाड़ी संख्या 08866 शालीमार-नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्पेशल ट्रेन 28 सितम्बर से 02 अक्टूबर तक चलेगी।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी-शालीमार स्पेशल ट्रेन में 30 सितम्बर को एसी- थर्ड में - 05, 01 अक्टूबर को एसी- थर्ड में -18, स्लीपर में 186, एवं 02 अक्टूबर को एसी- थर्ड में -31, स्लीपर में 293 बर्थ उपलब्ध है। इस गाड़ी का ठहराव दक्षिण मध्य रेलवे के गोंदिया, डोंगरगढ़, राजनादगाँव, दुर्ग, रायपुर, भाटापारा, बिलासपुर, चांपा एवं रायगढ़ स्टेशनों में दिया गया है। इससे इन स्टेशनों से सफर करने वाले यात्री इस पूजा स्पेशल ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं।