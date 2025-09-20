दुर्गापूजा, दीपावली एवं छठ के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन शुरू, यात्रियों को धक्का-मुक्की से मिलेगी राहत...

नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी-शालीमार स्पेशल ट्रेन में 30 सितम्बर को एसी- थर्ड में - 05, 01 अक्टूबर को एसी- थर्ड में -18, स्लीपर में 186, एवं 02 अक्टूबर को एसी- थर्ड में -31, स्लीपर में 293 बर्थ उपलब्ध है। इस गाड़ी का ठहराव दक्षिण मध्य रेलवे के गोंदिया, डोंगरगढ़, राजनादगाँव, दुर्ग, रायपुर, भाटापारा, बिलासपुर, चांपा एवं रायगढ़ स्टेशनों में दिया गया है। इससे इन स्टेशनों से सफर करने वाले यात्री इस पूजा स्पेशल ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं।