Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायगढ़

लगातार बारिश से नदी-नाले उफान पर… केलो डेम के चार गेट खोले गए, IMD ने यलो अलर्ट किया जारी

CG Weather Update: रायगढ़ जिले में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश से नदी-नाले उफान पर आ गए हैं। वहीं केलो डेम में जल स्तर बढ़ने से चार गेट खोले गए हैं।

रायगढ़

Shradha Jaiswal

Aug 23, 2025

लगातार बारिश से नदी-नाले उफान पर... केलो डेम के चार गेट खोले गए, IMD ने यलो अलर्ट किया जारी(photo-patrika)
लगातार बारिश से नदी-नाले उफान पर... केलो डेम के चार गेट खोले गए, IMD ने यलो अलर्ट किया जारी(photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश से नदी-नाले उफान पर आ गए हैं। वहीं केलो डेम में जल स्तर बढ़ने से चार गेट खोले गए हैं। मौसम विभाग ने आधा दर्जन जिले के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। इससे जोरदार वर्षा की संभावना है।

CG Weather Update: मौसम विभाग ने जारी किया यलो अलर्ट

गुरुवार शाम से जिले में बारिश का दौर चल रहा है, जो पिछले 24 घंटे से कभी तेज तो कभी धीमी गति से लगातार बारिश हो रही है। इससे केलो नदी का भी जल स्तर बढ़ गया है। इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम से ही जिले में लगातार बारिश हो रही है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बीती रात तेज बारिश हुई। इससे केलो डैम में ज्यादा पानी भर गया। इसको लेकर शुक्रवार को चार गेट खोले गए।

ये भी पढ़ें

CG Weather Update: आज बदल सकता है मौसम का मिजाज, हल्की बारिश की संभावना
भिलाई
CG Weather Update: आज बदल सकता है मौसम का मिजाज, हल्की बारिश की संभावना(photo-patrika)

वहीं शुक्रवार की स्थिति पर गौर करें तो सुबह जहां तेज बारिश हुई। वहीं दोपहर में हल्की रही। शाम करीब ५ बजे अचानक फिर से बारिश तेज हुई। इसके बाद शाम 6.30 बजे कुछ देर के लिए बारिश बंद होने के बाद शहर की सड़कों पर लोगों का आना-जाना शुरू हो सका। लगातार बारिश से जन जीवन भी प्रभावित भी हुआ। मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी करते हुए बताया कि जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है।

आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना

वहीं मौसम विभाग के अनुसार के मानसून द्रोणिका माध्य समुद्र तल पर सूरतगढ़, रोहतक, फतेहगढ़, गया, दीघा और उसके बाद पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक स्थित है। साथ ही एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण गंगेटिक पश्चिम बंगाल और उससे लगे बांग्लादेश के ऊपर स्थित है। साथ ही यह 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। एक नया निम्न दाब का क्षेत्र उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी-ओडिशा तट से पश्चिम बंगाल तट पर, 25 अगस्त को बनने की संभावना है।

शनिवार को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। साथ ही एक-दो स्थानों पर वज्रपात के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है, इससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।

स्टेशन का प्लेटफार्म भी हुआ था पानी-पानी

रेलवे स्टेशन में चल रहे निर्माण कार्य के चलते आधे से ज्यादा शेड को खोल दिए गए हैं। इससे बारिश होते ही सफर करने वाले यात्री कभी खुद को बचाते नजर आते हैं तो कभी अपने सामान को भीगने से बचा रहे हैं। एक नंबर प्लेटफार्म पर लगी कुर्सियां भी गिली हो रही है। इससे बैठना भी मुश्किल हो रहा है।

इन जिलों में यलो अलर्ट

मौसम विभाग अनुसार रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली व कबीरधाम के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे इन जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसको लेकर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। वहीं जिले में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। डूबान वाले क्षेत्र के लोगों को अलर्ट जारी करते हुए रेस्क्यू टीम को भी नजर बनाए रखने के लिए बोला है।

किसानों के खिले चेहरे

जिले में विगत 15 दिनों से बारिश बंद होने से धान फसल मरने की कगार पर पहुंच गए थे। गुरुवार शाम से जिले में लगातार हो रही बारिश से खेतों में पानी भर गया है। इससे फसलों में भी जान आने लगी है। किसानों का कहना है कि अगर हर दो-चार दिन में इसी तरह बारिश होती रही धान फसल की पैदावार अच्छी होगी, लेकिन लगातार बारिश से अगर नदी का पानी बढ़ने पर फसल को नुकसान भी होगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

CG Weather Update

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

23 Aug 2025 04:48 pm

Published on:

23 Aug 2025 04:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / लगातार बारिश से नदी-नाले उफान पर… केलो डेम के चार गेट खोले गए, IMD ने यलो अलर्ट किया जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.