लगातार बारिश से नदी-नाले उफान पर… केलो डेम के चार गेट खोले गए, IMD ने यलो अलर्ट किया जारी

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश से नदी-नाले उफान पर आ गए हैं। वहीं केलो डेम में जल स्तर बढ़ने से चार गेट खोले गए हैं। मौसम विभाग ने आधा दर्जन जिले के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। इससे जोरदार वर्षा की संभावना है।
गुरुवार शाम से जिले में बारिश का दौर चल रहा है, जो पिछले 24 घंटे से कभी तेज तो कभी धीमी गति से लगातार बारिश हो रही है। इससे केलो नदी का भी जल स्तर बढ़ गया है। इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम से ही जिले में लगातार बारिश हो रही है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बीती रात तेज बारिश हुई। इससे केलो डैम में ज्यादा पानी भर गया। इसको लेकर शुक्रवार को चार गेट खोले गए।
वहीं शुक्रवार की स्थिति पर गौर करें तो सुबह जहां तेज बारिश हुई। वहीं दोपहर में हल्की रही। शाम करीब ५ बजे अचानक फिर से बारिश तेज हुई। इसके बाद शाम 6.30 बजे कुछ देर के लिए बारिश बंद होने के बाद शहर की सड़कों पर लोगों का आना-जाना शुरू हो सका। लगातार बारिश से जन जीवन भी प्रभावित भी हुआ। मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी करते हुए बताया कि जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
वहीं मौसम विभाग के अनुसार के मानसून द्रोणिका माध्य समुद्र तल पर सूरतगढ़, रोहतक, फतेहगढ़, गया, दीघा और उसके बाद पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक स्थित है। साथ ही एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण गंगेटिक पश्चिम बंगाल और उससे लगे बांग्लादेश के ऊपर स्थित है। साथ ही यह 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। एक नया निम्न दाब का क्षेत्र उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी-ओडिशा तट से पश्चिम बंगाल तट पर, 25 अगस्त को बनने की संभावना है।
शनिवार को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। साथ ही एक-दो स्थानों पर वज्रपात के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है, इससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।
रेलवे स्टेशन में चल रहे निर्माण कार्य के चलते आधे से ज्यादा शेड को खोल दिए गए हैं। इससे बारिश होते ही सफर करने वाले यात्री कभी खुद को बचाते नजर आते हैं तो कभी अपने सामान को भीगने से बचा रहे हैं। एक नंबर प्लेटफार्म पर लगी कुर्सियां भी गिली हो रही है। इससे बैठना भी मुश्किल हो रहा है।
मौसम विभाग अनुसार रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली व कबीरधाम के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे इन जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसको लेकर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। वहीं जिले में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। डूबान वाले क्षेत्र के लोगों को अलर्ट जारी करते हुए रेस्क्यू टीम को भी नजर बनाए रखने के लिए बोला है।
जिले में विगत 15 दिनों से बारिश बंद होने से धान फसल मरने की कगार पर पहुंच गए थे। गुरुवार शाम से जिले में लगातार हो रही बारिश से खेतों में पानी भर गया है। इससे फसलों में भी जान आने लगी है। किसानों का कहना है कि अगर हर दो-चार दिन में इसी तरह बारिश होती रही धान फसल की पैदावार अच्छी होगी, लेकिन लगातार बारिश से अगर नदी का पानी बढ़ने पर फसल को नुकसान भी होगा।