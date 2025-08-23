लगातार बारिश से नदी-नाले उफान पर… केलो डेम के चार गेट खोले गए, IMD ने यलो अलर्ट किया जारी

वहीं मौसम विभाग के अनुसार के मानसून द्रोणिका माध्य समुद्र तल पर सूरतगढ़, रोहतक, फतेहगढ़, गया, दीघा और उसके बाद पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक स्थित है। साथ ही एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण गंगेटिक पश्चिम बंगाल और उससे लगे बांग्लादेश के ऊपर स्थित है। साथ ही यह 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। एक नया निम्न दाब का क्षेत्र उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी-ओडिशा तट से पश्चिम बंगाल तट पर, 25 अगस्त को बनने की संभावना है।