विभागीय टीम की छापेमारी, घर में अवैध रूप से भंडारित किए गए 26 क्विंटल धान को किया जब्त…

अंगद से जांच टीम ने पूछ-ताछ किया तो उसने बताया कि यह धान उद्यो डनसेना द्वारा वहां रखवाया गया था। मंडी एक्ट के तहत आवश्यक कार्रवाई करते हुए धान को जब्त कर पंचनामा तैयार किया गया। नियम अनुसार जब्त धान को फिलहाल मकान मालिक के सुपुर्द मे रखा गया है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले की विस्तृत जांच जारी रहेगी, और दोषियों पर आगे की कर्रवाई प्रस्तावित है।