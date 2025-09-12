CG Naxal Encounter: 1 करोड़ का इनामी नक्सल कमांडर समेत 10 नक्सली ढेर, गृहमंत्री शाह ने दी बधाई

सीएम साय ने अपनी पोस्ट में यह भी बताया कि इसके अलावा नारायणपुर में जनताना सरकार सदस्य, पंचायत मिलिशिया डिप्टी कमांडर, पंचायत सरकार सदस्य और न्याय शाखा अध्यक्ष सहित 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि नक्सलियों की विचारधारा अब दम तोड़ रही है। सीएम ने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि मार्च 2026 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सलमुक्त भारत बनेगा।