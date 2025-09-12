Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG Naxal Encounter: 1 करोड़ का इनामी नक्सल कमांडर समेत 10 नक्सली ढेर, गृहमंत्री शाह ने दी बधाई

CG Naxal Encounter: छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा पर रायपुर से लगे गरियाबंद जिले में गुरुवार को हुई बड़ी मुठभेड़ में 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आई है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 12, 2025

CG Naxal Encounter: 1 करोड़ का इनामी नक्सल कमांडर समेत 10 नक्सली ढेर, गृहमंत्री शाह ने दी बधाई(photopatrika)
CG Naxal Encounter: छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा पर रायपुर से लगे गरियाबंद जिले में गुरुवार को हुई बड़ी मुठभेड़ में 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आई है। मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए का ईनामी बड़ा नक्सली कमांडर मॉडेम बालकृष्ण उर्फ मनोज भी मारा गया है। गृहमंत्री अमित शाह और सीएम विष्णुदेव साय की सोशल मीडिया पर पोस्ट से मुठभेड़ और दस नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है।

CG Naxal Encounter: अमित शाह ने सराहा जवानों का साहस

अभी मुठभेड़ का ब्योरा आना बाकी है। अब तक जो खबर आ रही है, उसके मुताबिक सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस और डीआरजी के जवानों की गश्त के दौरान यह मुठभेड़ हुई है। नक्सलवाद के विरुद्ध एक और बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। गरियाबंद जिले में हुई इस मुठभेड़ में अब तक 10 नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए हैं। सुरक्षाबलों ने एक करोड़ के इनामी सीसीएम मोडेम बालकृष्णा उर्फ मनोज को भी न्यूट्रलाइज किया गया है।

सीएम साय ने अपनी पोस्ट में यह भी बताया कि इसके अलावा नारायणपुर में जनताना सरकार सदस्य, पंचायत मिलिशिया डिप्टी कमांडर, पंचायत सरकार सदस्य और न्याय शाखा अध्यक्ष सहित 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि नक्सलियों की विचारधारा अब दम तोड़ रही है। सीएम ने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि मार्च 2026 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सलमुक्त भारत बनेगा।

