Dantewada IED Blast: धमाके से दहला दंतेवाड़ा… नक्सलियों के IED विस्फोट में 2 जवान गंभीर रूप से घायल

मिली जानकारी के मुताबिक, सीआरपीएफ 195वीं बटालियन की एक कंपनी एरिया डोमिनेशन और डिमाइनिंग ऑपरेशन पर निकली थी। इसी दौरान नक्सलियों ने बिछाए गए मौत के जाल यानी प्रेशर आईईडी को सक्रिय कर दिया। धमाका इतना तेज था कि इंस्पेक्टर दीवान सिंह गुर्जर और आरक्षक आलम मुनेश मौके पर ही घायल होकर गिर पड़े। दोनों को तुरंत जिला अस्पताल दंतेवाड़ा लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद रायपुर एयरलिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है।