Dantewada IED Blast: धमाके से दहला दंतेवाड़ा… नक्सलियों के IED विस्फोट में 2 जवान गंभीर रूप से घायल

Dantewada IED Blast: दंतेवाड़ा जिले से एक बार फिर नक्सलियों की खौफनाक हरकत सामने आई है। मालेवाही थाना क्षेत्र के सातधार पुल से आगे नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से आज सुबह CRPF के दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इस अचानक हुए धमाके से इलाके में सनसनी फैल गई।
मिली जानकारी के मुताबिक, सीआरपीएफ 195वीं बटालियन की एक कंपनी एरिया डोमिनेशन और डिमाइनिंग ऑपरेशन पर निकली थी। इसी दौरान नक्सलियों ने बिछाए गए मौत के जाल यानी प्रेशर आईईडी को सक्रिय कर दिया। धमाका इतना तेज था कि इंस्पेक्टर दीवान सिंह गुर्जर और आरक्षक आलम मुनेश मौके पर ही घायल होकर गिर पड़े। दोनों को तुरंत जिला अस्पताल दंतेवाड़ा लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद रायपुर एयरलिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है।
Dantewada IED Blast: नक्सली लगातार इस तरह की घटनाओं के जरिए सुरक्षाबलों और आम लोगों में डर पैदा करने की कोशिश करते हैं। सातधार पुल के पास हुई यह घटना न सिर्फ जवानों बल्कि ग्रामीणों के लिए भी दहशत का कारण बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और लोग सहम गए।
घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। आईईडी लगाने वाले नक्सलियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल घटनास्थल पर दहशत और सन्नाटा पसरा हुआ है।