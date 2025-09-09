नक्सलियों की फिर नापाक साजिश नाकाम, जवानों ने बरामद किए 10 किलो टिफिन बम और IED

Naxalite IED recovered: नक्सलियों की नापाक साजिश को सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नाकाम कर दिया है। थाना गंगालूर क्षेत्र के चेरपाल-पेद्दाकोरमा मार्ग पर सोमवार को सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने 10 किलो टिफिन बम, बीजीएल सेल और आईईडी बरामद कर मौके पर ही नष्ट कर दिया।
जानकारी के अनुसार, डीआरजी बीजापुर और केरिपु 222 बटालियन की संयुक्त टीम सर्च अभियान पर निकली थी। इस दौरान सड़क किनारे इलेक्ट्रिक तार दिखाई दिया। शक होने पर पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर सघन सर्चिंग की गई। जांच में स्टील टिफिन में रखा लगभग 10 किलो विस्फोटक, एक बीजीएल सेल और करीब 3 किलो वजनी आईईडी बरामद किया गया। बम डिस्पोजल टीम ने तत्काल मौके पर ही सभी विस्फोटकों को निष्क्रिय कर दिया।
Naxalite IED recovered: अधिकारियों ने बताया कि नक्सली इन विस्फोटकों का इस्तेमाल सुरक्षा बलों और आम नागरिकों को निशाना बनाने के इरादे से करने वाले थे। लेकिन जवानों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी घटना टल गई। सुरक्षा बलों का कहना है कि नक्सली लगातार ऐसे कायराना हमलों की साजिश रच रहे हैं, लेकिन जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं और उनकी हर योजना को विफल कर रहे हैं।