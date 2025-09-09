नक्सलियों की फिर नापाक साजिश नाकाम, जवानों ने बरामद किए 10 किलो टिफिन बम और IED

जानकारी के अनुसार, डीआरजी बीजापुर और केरिपु 222 बटालियन की संयुक्त टीम सर्च अभियान पर निकली थी। इस दौरान सड़क किनारे इलेक्ट्रिक तार दिखाई दिया। शक होने पर पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर सघन सर्चिंग की गई। जांच में स्टील टिफिन में रखा लगभग 10 किलो विस्फोटक, एक बीजीएल सेल और करीब 3 किलो वजनी आईईडी बरामद किया गया। बम डिस्पोजल टीम ने तत्काल मौके पर ही सभी विस्फोटकों को निष्क्रिय कर दिया।