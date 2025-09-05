CG News: नक्सलियों को घेरने 4 राज्यों के डीजीपी बनाएंगे रणनीति, छत्तीसगढ़ में होगी बैठक

साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा के अनुरूप 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों का सफाया करने के टारगेट को लेकर फोर्स का अभियान चलाया जाएगा। नक्सल ऑपरेशन से जुड़े अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन को और तेज करने और सीमावर्ती राज्यों की ओर से घेरेबंदी करने पर चर्चा होगी। उक्त ऑपरेशन को इंटेलिजेंस बेस्ड चलाने के लिए आईबी के खुफिया रिपोर्ट पर भी प्रमुख रूप से विचार किया जाएगा।