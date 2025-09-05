Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: नक्सलियों को घेरने 4 राज्यों के डीजीपी बनाएंगे रणनीति, छत्तीसगढ़ में होगी बैठक

CG News: नक्सल ऑपरेशन से जुड़े अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन को और तेज करने और सीमावर्ती राज्यों की ओर से घेरेबंदी करने पर चर्चा होगी।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 05, 2025

नक्सलियों को घेरने बनेगी रणनीति (Photo source- Patrika)
नक्सलियों को घेरने बनेगी रणनीति (Photo source- Patrika)

CG News: नक्सलियों के खिलाफ बारिश के बाद चलाए जाने वाले संयुक्त ऑपरेशन की रणनीति तय करने छत्तीसगढ़ के साथ मध्यप्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना के डीजीपी, केंद्रीय सुरक्षाबल और इंटेलिजेंस के अधिकारियों की शुक्रवार को बैठक होगी। इसका आयोजन नया रायपुर स्थित मेफेयर रिसॉर्ट में होगा। इस दौरान बारिश के मौसम में चलाए जा रहे ऑपरेशन पर चर्चा होगी।

साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा के अनुरूप 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों का सफाया करने के टारगेट को लेकर फोर्स का अभियान चलाया जाएगा। नक्सल ऑपरेशन से जुड़े अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन को और तेज करने और सीमावर्ती राज्यों की ओर से घेरेबंदी करने पर चर्चा होगी। उक्त ऑपरेशन को इंटेलिजेंस बेस्ड चलाने के लिए आईबी के खुफिया रिपोर्ट पर भी प्रमुख रूप से विचार किया जाएगा।

CG News: वहीं नक्सल प्रभावित राज्यों के बीच समन्वय और सूचनाओं के आदान प्रदान पर मंथन होगा। बता दें कि इस समय छत्तीसगढ़ के ओडिशा, तेलंगाना के सीमावर्ती इलाके, बीजापुर और मध्यप्रदेश के बालाघाट से सटे हुए इलाकों में नक्सलियों का मूवमेंट बढ़ रहा है।

ये भी पढ़ें

CG News: सर्च ऑपरेशन के दौरान बस्तर फाइटर जवान पर भालू का हमला, मेकॉज में भर्ती…
नारायणपुर
बस्तर फाइटर जवान पर भालू ने किया हमला (Photo source- Patrika)

ये भी पढ़ें

CG News: घने जंगलों में चला सुरक्षाबलों का ऑपरेशन, 3 लाख का इनामी नक्सली कमांडर पुलिस के हत्थे चढ़ा
बीजापुर
3 लाख का इनामी नक्सली कमांडर गिरफ्तार (Photo source- Patrika)

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

