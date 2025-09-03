Patrika LogoSwitch to English

बीजापुर

बीजापुर में बड़ी नक्सली कार्रवाई, 16 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार… भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद

Naxal News: नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए सर्च ऑपरेशन में 16 सक्रिय नक्सली सदस्य गिरफ्तार किए गए।

बीजापुर

Khyati Parihar

Sep 03, 2025

16 सक्रिय नक्सली सदस्य गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
16 सक्रिय नक्सली सदस्य गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Naxal News: नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए सर्च ऑपरेशन में 16 सक्रिय नक्सली सदस्य गिरफ्तार किए गए। उनके कब्जे से आईईडी, कुकर बम, टिफिन बम, वायर, मल्टीमीटर, बिजली के तार और माओवादी संगठन की प्रचार सामग्री जब्त की गई।

यह कार्रवाई डीआरजी बासागुड़ा, गंगालूर, जांगला, कोबरा 210, 202 और केरिपु 229 की संयुक्त टीम द्वारा की गई। थाना बासागुड़ा से 2, गंगालूर से 6 और जांगला क्षेत्र से 8 नक्सली गिरतार हुए। नक्सलियों से बरामद सामग्री में आईईडी, कुकर बम, टिफिन बम, कार्डेक्स वायर, सेटी यूज, मल्टीमीटर, बिजली के तार, जमीन खोदने के औजार, नक्सल संगठन के बैनर, पोस्टर और पापलेट शामिल हैं। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे पुलिस पार्टी को नुकसान पहुँचाने के लिए आईईडी लगाने की योजना बना रहे थे। गवाहों की मौजूदगी में विस्फोटक और प्रचार सामग्री जब्त की गई।

गिरफ्तार नक्सली में शामिल हैं

बासागुड़ा: नड़गु वेको, बोटी माड़वी, बोड़ा वेको, पाकलू फरसा, बामन कवासी, मुन्ना कुहरामी, मुन्ना वेको और बुधरू (बधरू) बारसा

गंगालूर: भीमा बारसे, माड़वी पाला, जोगा माड़वी, कलमू मनकी, बुधरी बारसे और कलमू फूलो

