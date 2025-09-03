बीजापुर में बड़ी नक्सली कार्रवाई, 16 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार… भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद

यह कार्रवाई डीआरजी बासागुड़ा, गंगालूर, जांगला, कोबरा 210, 202 और केरिपु 229 की संयुक्त टीम द्वारा की गई। थाना बासागुड़ा से 2, गंगालूर से 6 और जांगला क्षेत्र से 8 नक्सली गिरतार हुए। नक्सलियों से बरामद सामग्री में आईईडी, कुकर बम, टिफिन बम, कार्डेक्स वायर, सेटी यूज, मल्टीमीटर, बिजली के तार, जमीन खोदने के औजार, नक्सल संगठन के बैनर, पोस्टर और पापलेट शामिल हैं। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे पुलिस पार्टी को नुकसान पहुँचाने के लिए आईईडी लगाने की योजना बना रहे थे। गवाहों की मौजूदगी में विस्फोटक और प्रचार सामग्री जब्त की गई।