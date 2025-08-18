Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बीजापुर

Bijapur IED Blast: बीजापुर में IED ब्लास्ट…चपेट में आने से DRG का जवान शहीद, 2 घायल

IED Blast: नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आकर डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) के तीन जवान घायल हो गए। इनमें से एक जवान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और शहीद हो गए।

बीजापुर

Khyati Parihar

Aug 18, 2025

बीजापुर में IED ब्लास्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बीजापुर में IED ब्लास्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Bijapur IED Blast: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले से एक बार फिर नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। जिले के भोपालपटनम थाना क्षेत्र के उल्लूर घाटी इलाके में सोमवार को नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आकर डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) के तीन जवान घायल हो गए। इनमें से एक जवान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और शहीद हो गए। वहीं दो घायलों का इलाज जारी है।

Bijapur IED Blast: ऑपरेशन पर निकले थे जवान

मिली जानकारी के मुताबिक, डीआरजी की टीम एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकली हुई थी। इसी दौरान चिल्ला मरका गांव के नजदीक नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाते हुए आईईडी ब्लास्ट कर दिया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास का इलाका दहल उठा। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और घायल जवानों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर लाया गया। बताया जा रहा है कि घायल जवानों को इलाज के लिए भोपालपटनम अस्पताल में लाया गया हैं। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों कों रायपुर शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही हैं।

ये भी पढ़ें

नक्सलियों ने जवानों पर किया हमला, गोलीबारी में एक ग्रामीण घायल…पूर्व मंत्री बोले – पुलिस ने निर्दोष को गोली मारकर घायल किया
कोंडागांव
Naxal Encounter

इलाज के दौरान एक जवान ने तोड़ा दम

घटना के बाद सभी घायलों को नजदीकी कैंप और फिर अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। लेकिन गंभीर रूप से घायल एक जवान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि डीआरजी का एक जवान दिनेश नाग इस घटना में शहीद हुए है। वहीं तीन जवान जख्मी हैं।

Bijapur IED Blast: पूरे इलाके में तनाव का माहौल

इस घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और नक्सलियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है।

एसपी ने दी जानकारी

बीजापुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) जितेंद्र यादव ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि भोपालपटनम थाना क्षेत्र के नेशनल पार्क इलाके में उल्लूर घाटी के पास जवानों को निशाना बनाकर आईईडी ब्लास्ट किया गया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि धमाका प्रेशर आईईडी से हुआ या कमांड स्विच से। सुरक्षाबलों ने मौके पर अतिरिक्त फोर्स भेजकर इलाके में सर्चिंग तेज कर दी है।

नक्सलियों की रणनीति

नक्सली अक्सर जंगलों और दुर्गम क्षेत्रों में आईईडी लगाकर सुरक्षाबलों को निशाना बनाते हैं। इस तरह के ब्लास्ट उनकी कायराना हरकत का हिस्सा होते हैं, जिससे वे सुरक्षा तंत्र को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दरअसल, इस समय नक्सली संगठन सुरक्षा बलों की सर्चिंग और ऑपरेशन की गतिविधियों से बौखलाए हुए हैं।

ये भी पढ़ें

CG DSP Posting: बड़ा फेरबदल: नक्सल प्रभावित इलाकों में 11 डीएसपी की तैनाती, जारी हुआ आदेश, देखें List
रायपुर
rts transfer

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Aug 2025 08:47 am

Published on:

18 Aug 2025 08:46 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / Bijapur IED Blast: बीजापुर में IED ब्लास्ट…चपेट में आने से DRG का जवान शहीद, 2 घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.