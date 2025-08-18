Bijapur IED Blast: बीजापुर में IED ब्लास्ट…चपेट में आने से DRG का जवान शहीद, 2 घायल

मिली जानकारी के मुताबिक, डीआरजी की टीम एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकली हुई थी। इसी दौरान चिल्ला मरका गांव के नजदीक नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाते हुए आईईडी ब्लास्ट कर दिया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास का इलाका दहल उठा। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और घायल जवानों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर लाया गया। बताया जा रहा है कि घायल जवानों को इलाज के लिए भोपालपटनम अस्पताल में लाया गया हैं। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों कों रायपुर शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही हैं।