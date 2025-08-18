Bijapur IED Blast: बीजापुर में IED ब्लास्ट…चपेट में आने से DRG का जवान शहीद, 2 घायल

Bijapur IED Blast: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले से एक बार फिर नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। जिले के भोपालपटनम थाना क्षेत्र के उल्लूर घाटी इलाके में सोमवार को नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आकर डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) के तीन जवान घायल हो गए। इनमें से एक जवान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और शहीद हो गए। वहीं दो घायलों का इलाज जारी है।
मिली जानकारी के मुताबिक, डीआरजी की टीम एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकली हुई थी। इसी दौरान चिल्ला मरका गांव के नजदीक नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाते हुए आईईडी ब्लास्ट कर दिया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास का इलाका दहल उठा। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और घायल जवानों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर लाया गया। बताया जा रहा है कि घायल जवानों को इलाज के लिए भोपालपटनम अस्पताल में लाया गया हैं। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों कों रायपुर शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही हैं।
घटना के बाद सभी घायलों को नजदीकी कैंप और फिर अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। लेकिन गंभीर रूप से घायल एक जवान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि डीआरजी का एक जवान दिनेश नाग इस घटना में शहीद हुए है। वहीं तीन जवान जख्मी हैं।
इस घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और नक्सलियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है।
बीजापुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) जितेंद्र यादव ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि भोपालपटनम थाना क्षेत्र के नेशनल पार्क इलाके में उल्लूर घाटी के पास जवानों को निशाना बनाकर आईईडी ब्लास्ट किया गया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि धमाका प्रेशर आईईडी से हुआ या कमांड स्विच से। सुरक्षाबलों ने मौके पर अतिरिक्त फोर्स भेजकर इलाके में सर्चिंग तेज कर दी है।
नक्सली अक्सर जंगलों और दुर्गम क्षेत्रों में आईईडी लगाकर सुरक्षाबलों को निशाना बनाते हैं। इस तरह के ब्लास्ट उनकी कायराना हरकत का हिस्सा होते हैं, जिससे वे सुरक्षा तंत्र को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दरअसल, इस समय नक्सली संगठन सुरक्षा बलों की सर्चिंग और ऑपरेशन की गतिविधियों से बौखलाए हुए हैं।