Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती का रास्ता हुआ साफ, लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया आदेश… जानें किसे मिलेगा मौका?

Recruitment of 100 special educators: छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर पदों पर भर्ती की प्रक्रिया के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। मेरिट के आधार पर 100 स्पेशल एजुकेटर पदों पर भर्ती की जाएगी।

2 min read

रायपुर

image

Khyati Parihar

Oct 05, 2025

Teacher Vacancy

Teacher Vacancy(Image-Freepik)

Recruitment of Special Educator: छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर पदों पर भर्ती की प्रक्रिया के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। मेरिट के आधार पर 100 स्पेशल एजुकेटर पदों पर भर्ती की जाएगी।

जारी आदेश के मुताबिक, भर्ती के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया 7 अक्टूबर से शुरू होगी। अभ्यर्थी 13 अक्टूबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। प्राथमिक स्कूल, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक स्कूलों के रिक्त पदों के लिए आवेदन मंगाए हैं। प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन डाक एवं व्यक्तिगत उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण, चयन प्रक्रिया समेत भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट eduportal. cg. nic. in से प्राप्त कर सकते हैं।

इन पदों पर होगी भर्ती

लोक शिक्षण संचालनालय के मुताबिक, कुल 100 पदों पर भर्ती होगी। प्राथमिक शालाओं के लिए 50 पद उच्च प्राथमिक शालाओं के लिए 30 पद तथा उच्चतर माध्यमिक शालाओं के लिए 20 पद द्विव्यांगजनों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस संबंध में संक्षिप्त विज्ञापन स्कूल शिक्षा विभाग की अधिकृत वेबसाइट https;// eduportal. cg. nic. in/ पर जारी किया गया है।

Recruitment of Special Educator: 848 पद हैं मंजूर

राज्य सरकार ने स्पेशल एजुकेटर के लिए कुल कुल 848 पद को मंजूरी दी गई है। इसकी अधिसूचना पहले ही राजपत्र में प्रकाशित हो गई है। इसमें प्राथमिक स्तर पर कुल 476 पद, माध्यमिक स्तर पर कुल 232 पद और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल 140 पद मंजूर है। हालांकि वित्त विभाग ने अभी सिर्फ 100 पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दी है।

यह होंगे पात्र

इस भर्ती प्रक्रिया में केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिन्होंने भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड/डीएड (स्पेशल एजुकेशन) की डिग्री प्राप्त की हो एवं जिनका पंजीयन पुनर्वास परिषद में दर्ज हो। चूंकि यह भर्ती मेरिट के आधार पर हो रही है कि इसलिए इसमें 10वीं-12वीं और कॉलेज के अंक भी महत्वपूर्ण होंगे।

Recruitment of Special Educator: केवल एक बार मेरिट के आधार पर होगी भर्ती

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 30 सितम्बर को कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2019 के प्रावधानों में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। शिक्षा विभाग के भर्ती नियम-2019 को शिथिल करते हुए स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती चयन परीक्षा के स्थान पर एक बार मेरिट के आधार पर करने की मंजूरी कैबिनेट ने दी थी। बता दें कि वित्त विभाग द्वारा शिक्षा विभाग को राज्य में 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की अनुमति दी गई है।

ये भी पढ़ें

छत्तीसगढ़ में 16 हजार NHM कर्मियों की नौकरी दांव, मंत्री से हो चुकी है बैठक, लेकिन.. देखें ये रिपोर्ट
Patrika Special News
16 हजार NHM कर्मियों की नौकरी दांव (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

05 Oct 2025 12:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती का रास्ता हुआ साफ, लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया आदेश… जानें किसे मिलेगा मौका?

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Sunday Guest Editor: माइनिंग में चली गई ‘रोशनी’, कलाराम ने खेलो इंडिया में जीता गोल्ड, रोजाना 6 घंटे प्रैक्टिस

Sunday Guest Editor: माइनिंग में चली गई ‘रोशनी’, कलाराम ने खेलो इंडिया में जीता गोल्ड, रोजाना 6 घंटे प्रैक्टिस(photo-patrika)
रायपुर

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव में पूर्व CM बघेल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त, देखें लिस्ट

Bhupesh Baghel, cg news
रायपुर

प्रोफेशनल फीस पर टीडीएस सीमा बढ़ी, अब 50,000 रुपए से ऊपर कटेगा… जानें कब लागू होगा नया नियम

प्रोफेशनल फीस पर टीडीएस (फोटो सोर्स- Shutterstock)
रायपुर

सरकार में भी रावण है… भाजपा विधायक के बयान से गरमाई राजनीती, पूर्व डिप्टी CM सिंहदेव ने कहा- एकदम सही…

भाजपा विधायक रेणुका की बढ़ सकती हैं मुश्किलें (फोटो सोर्स- पत्रिका)
राजनीति

बस्तर का दशहरा, बस्तर ओलंपिक, खानपान, वेशभूषा, कला और वाद्य यंत्र पूरी दुनिया में आकर्षण का केन्द्र : अमित शाह

amit shah in bastar
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.