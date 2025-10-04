Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CM साय की बड़ी घोषणा, अब इन युवाओं को पायलट बनाने मदद करेगी सरकार, उठाएगी पूरा खर्च

Good News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शुक्रवार को आरंग तहसील के भंडारपुरी धाम में गुरु दर्शन एवं संत समागम मेला में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने 162 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 16 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया।

2 min read

रायपुर

image

Khyati Parihar

Oct 04, 2025

Chhattisgarh cm vishnudeo sai

साय सरकार का बड़ा फैसला ( Photo - patrika )

Good News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शुक्रवार को आरंग तहसील के भंडारपुरी धाम में गुरु दर्शन एवं संत समागम मेला में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने 162 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 16 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। साथ ही मेला स्थल पर डोम निर्माण, तेलासी-भंडारपुरी मार्ग में स्ट्रीट लाइट लगवाने तथा कुटेसर प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किए जाने की घोषणा की।

सतनामी समाज के युवाओं को पायलट बनाने मदद करेगी सरकार

सीएम ने कहा कि यदि समाज से पांच युवा पायलट बनना चाहें तो उनका पूरा खर्च सरकार वहन करेगी और उन्हें पायलट बनाया जाएगा। आगे कहा कि बाबा गुरु घासीदास के आदर्शों पर चलकर हमें विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है। उनके आदर्शों में मानवता और समानता की सीख निहित है। सीएम ने कहा कि पिछले वर्ष जब मैं यहां आया था, तब आपके समाज के गुरु खुशवंत साहेब विधायक थे, अब वे मंत्री बने हैं। उन्हें अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास तथा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी मिली है।

आपके समाज के गौरव से हमें अपार उम्मीदें हैं। धर्मगुरु गुरु बालदास साहेब ने कहा कि यह मेला सामाजिक सौहार्द और एकजुटता का प्रतीक है। सतनामी समाज ही नहीं, बल्कि पूरा प्रदेश आज विकास की राह पर अग्रसर है। कार्यक्रम को उपमुख्यमंत्री अरुण साव और मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर धर्मगुरु गुरु बालदास साहेब, बाबा गुरु ढालदास साहेब, गुरु मकसूदन साहेब, गुरु सोमेश बाबा, गुरु सौरभ साहेब, सांसद कमलेश जांगड़े सहित अन्य वरिष्ठजन मौजूद थे।

प्रदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प हो रहा साकार: डॉ. सिंह

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि कुतुब मीनार से भी ऊंचा जैतखाम छत्तीसगढ़ के गिरौदपुरी में है। यह किसी व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, बल्कि गुरु बाबा घासीदास की प्रेरणा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गरीबों के उत्थान और प्रदेश को आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया है, वह साकार हो रहा है। किसानों, महिलाओं, युवाओं और मजदूरों के हित में योजनाएं बन रही हैं।

