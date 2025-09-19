सरकार से राहत की गुहार! आंदोलन तेज- 150 NHM कर्मचारी अब तक बर्खास्त, धूप में बच्चों के साथ विरोध प्रदर्शन…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ ने गुरुवार को नवा रायपुर में जेल भरो आंदोलन किया। तपती धूप में तूता धरना स्थल से हजारों कर्मचारी रैली निकालते हुए गिरफ्तारी देने पहुंचे। कई कर्मचारी अपने बच्चों को भी साथ लेकर गिरफ्तारी देने पहुंचे। उन्होंने हाथों में पोस्टर और बैनर लिए अपनी मांगे पूरी करने की गुहार लगाई।