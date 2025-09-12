24 मेडिकल अफसरों और एक विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति, NHM ने जारी किया आदेश…

वहीं मेडिकल अफसरों में डॉ. आकाश नागदेव, डॉ. जयंती लाल दारियो, डॉ. प्रशांत सिंह, डॉ. विशाल पत्रे, डॉ. अदिति मारिया लाकर, डॉ. भाविका टंडन, डॉ. मेनका दांडेकर, डॉ. वर्षा कुमारी शामिल हैं। इसी तरह डॉ. जयालक्ष्मी बिंझवार, डॉ. नीतू नन्द, डॉ. विनीता मिर्झा, डॉ. बी. दिव्यांशी, डॉ. निशा पैकरा, डॉ. अल्का कुजूर, डॉ. जॉन कुजूर, डॉ. संगीता कंवर, डॉ. हिना कश्यप, डॉ. शायल पटेल, डॉ. नीरज कुमार गंगराले, डॉ. प्रवीण कुमार, डॉ. आशुतोष, डॉ. दीप्ति जतवार, डॉ. दीपाली भूआर्य, डॉ झरना रानी मारकोले को विभिन्न जिलों में पदस्थ किया गया है।