24 मेडिकल अफसरों और एक विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति, NHM ने जारी किया आदेश…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम ने 24 मेडिकल अफसरों और एक विशेषज्ञ डॉक्टर की संविदा नियुक्ति की है। गुरुवार को पदस्थापना आदेश भी जारी कर दिया गया। इनके ज्वाइन करने से मरीजों को इलाज में सुविधा होगी। डॉक्टरों को जिला अस्पतालों, पीएचसी व सीएचसी में पोस्टिंग दी गई है। आदेश के अनुसार विशेषज्ञ डॉ. विकास कुमार साहू को जिला अस्पताल धमतरी में पदस्थापना की गई है।
वहीं मेडिकल अफसरों में डॉ. आकाश नागदेव, डॉ. जयंती लाल दारियो, डॉ. प्रशांत सिंह, डॉ. विशाल पत्रे, डॉ. अदिति मारिया लाकर, डॉ. भाविका टंडन, डॉ. मेनका दांडेकर, डॉ. वर्षा कुमारी शामिल हैं। इसी तरह डॉ. जयालक्ष्मी बिंझवार, डॉ. नीतू नन्द, डॉ. विनीता मिर्झा, डॉ. बी. दिव्यांशी, डॉ. निशा पैकरा, डॉ. अल्का कुजूर, डॉ. जॉन कुजूर, डॉ. संगीता कंवर, डॉ. हिना कश्यप, डॉ. शायल पटेल, डॉ. नीरज कुमार गंगराले, डॉ. प्रवीण कुमार, डॉ. आशुतोष, डॉ. दीप्ति जतवार, डॉ. दीपाली भूआर्य, डॉ झरना रानी मारकोले को विभिन्न जिलों में पदस्थ किया गया है।
एनएचएम कर्मियों की हड़ताल के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं। इस नियुक्ति से मरीजों को कुछ राहत मिलने की संभावना है। दरअसल हड़ताल में एनएचएम के डॉक्टर भी शामिल हैं।