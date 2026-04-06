आज ताड़मेटला नक्सली हमला की 16वीं बरसी, 76 शहीदों को नमन, आज होगा स्मारक का लोकार्पण

इस हमले की साजिश कुख्यात माओवादी नेता पापाराव के नेतृत्व में रची गई थी। हालांकि, समय के साथ परिस्थितियाँ बदलीं और हाल ही में पापाराव ने अपने 17 साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। आज, इस 16वीं बरसी पर देश अपने उन वीर सपूतों को याद कर रहा है, जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। यह दिन न केवल शोक का प्रतीक है, बल्कि सुरक्षा बलों के साहस, त्याग और देशभक्ति को नमन करने का अवसर भी है।