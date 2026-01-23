CG Exam: व्यवहार न्यायाधीश भर्ती परीक्षा, साक्षात्कार में शामिल होंगे 183 अभ्यर्थी

CG Exam: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा - 2024 के मुख्य लिखित परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही साक्षात्कार के लिए 183 अभ्यर्थी चिन्हांकित किए गए हैं।
इनकी सूची भी जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर सूची देख सकते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए 661 अभ्यर्थियों को चिन्हांकित किया गया था। साक्षात्कार 10 फरवरी से होना संभावित है। आयोग की ओर से साक्षात्कार की विस्तृत समयसारणी अलग से घोषित की जाएगी। उच्च न्यायालय के रिक्त 57 पदों की भर्ती की जाएगी।
