CG Exam: व्यवहार न्यायाधीश भर्ती परीक्षा, साक्षात्कार में शामिल होंगे 183 अभ्यर्थी

इनकी सूची भी जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर सूची देख सकते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए 661 अभ्यर्थियों को चिन्हांकित किया गया था। साक्षात्कार 10 फरवरी से होना संभावित है। आयोग की ओर से साक्षात्कार की विस्तृत समयसारणी अलग से घोषित की जाएगी। उच्च न्यायालय के रिक्त 57 पदों की भर्ती की जाएगी।