रायपुर में बढ़ा डेंगू का खतरा, 2 संक्रमित मरीजों की हुई मौत....अब घर-घर होगा सर्वे

रायपुर में बढ़ा डेंगू का खतरा, 2 संक्रमित मरीजों की हुई मौत....अब घर-घर होगा सर्वे

रायपुरPublished: Aug 27, 2023 02:24:08 pm Submitted by: Khyati Parihar

Increased risk of dengue in Raipur: शहर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को एक निजी अस्पताल में भर्ती डेंगू के मरीज (Dengue In Raipur) की मौत हो गई।

रायपुर में बढ़ा डेंगू का खतरा

Increased risk of dengue in Raipur: रायपुर। शहर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को एक निजी अस्पताल में भर्ती डेंगू के मरीज की मौत हो गई। इससे पहले भी 15 अगस्त को एक और मरीज की मौत होने की चर्चा है।