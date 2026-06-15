छत्तीसगढ़ में 48 घंटे में 7 मौतें, कहीं करंट तो कहीं सड़क हादसा बना काल, जानिए कहां-कहां हुईं घटनाएं

आरंग के रसनी निवासी 25 वर्षीया रंजना मनहरे की कूलर के करंट से मौत हो गई। रात में कूलर की मोटर जल गई थी। इसके बाद भी उनके पति ने बोर्ड से वायर और प्लग नहीं निकाला था। इससे पूरे कूलर में करंट फैल गया था। इसकी जानकारी रंजना को नहीं थी। वह जैसे ही कूलर के संपर्क में आई, वैसे ही उसे करंट लगा और मौत हो गई।