धान उठाव में लापरवाही या मिलीभगत? परिवहन में 200% ओवरलोडिंग उजागर, 13 मिलर-समिति प्रबंधन को नोटिस जारी

CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के धान खरीदी और उठाव कार्य के दौरान ओवरलोड वाहनों के उपयोग का मामला सामने आने के बाद खाद्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। जिले के कुछ राइस मिलरों द्वारा उपार्जन केंद्रों से 200 प्रतिशत से अधिक ओवरलोड वाहनों से धान का परिवहन किए जाने की पुष्टि हुई है। इस गड़बड़ी का खुलासा सतर्क ऐप के माध्यम से जारी अलर्ट के बाद हुआ, जिसकी विभागीय जांच जारी है।