15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

धान उठाव में लापरवाही या मिलीभगत? परिवहन में 200% ओवरलोडिंग उजागर, 13 मिलर-समिति प्रबंधन को नोटिस जारी

CG Dhan Kharidi: धान खरीदी और उठाव कार्य के दौरान ओवरलोड वाहनों के उपयोग का मामला सामने आने के बाद खाद्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 15, 2026

धान उठाव में लापरवाही या मिलीभगत? परिवहन में 200% ओवरलोडिंग उजागर, 13 मिलर-समिति प्रबंधन को नोटिस जारी(photo-patrika)

धान उठाव में लापरवाही या मिलीभगत? परिवहन में 200% ओवरलोडिंग उजागर, 13 मिलर-समिति प्रबंधन को नोटिस जारी(photo-patrika)

CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के धान खरीदी और उठाव कार्य के दौरान ओवरलोड वाहनों के उपयोग का मामला सामने आने के बाद खाद्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। जिले के कुछ राइस मिलरों द्वारा उपार्जन केंद्रों से 200 प्रतिशत से अधिक ओवरलोड वाहनों से धान का परिवहन किए जाने की पुष्टि हुई है। इस गड़बड़ी का खुलासा सतर्क ऐप के माध्यम से जारी अलर्ट के बाद हुआ, जिसकी विभागीय जांच जारी है।

CG Dhan Kharidi: धान उपार्जन नीति का उल्लंघन

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ओवरलोड वाहनों का उपयोग छत्तीसगढ़ धान उपार्जन नीति का सीधा उल्लंघन है। इससे न केवल शासन के नियमों की अवहेलना होती है, बल्कि सड़क सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था पर भी गंभीर असर पड़ता है।

इन राइस मिलरों को जारी हुआ नोटिस

जांच के बाद विभाग ने मेसर्स जय शंकर इंडस्ट्रीज, किशन एग्रो इंडस्ट्रीज, मां गायत्री इंडस्ट्रीज, ग्रीन एग्री कॉर्पो प्राइवेट लिमिटेड, छापरियां एग्रो इंडस्ट्रीज और गुरुनानक राइस मिल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

समिति प्रबंधकों पर भी कार्रवाई

केवल मिलर ही नहीं, बल्कि जिन उपार्जन केंद्रों से ओवरलोड वाहनों को अनुमति दी गई, उनके समिति प्रबंधक और अध्यक्षों पर भी कार्रवाई की गई है। उपार्जन केंद्र टंडवा, नरदाह, पटेवा, भैंसा, कोसरंगी, सिवनी और बिलाड़ी के समिति प्रबंधक/अध्यक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।

सतर्क ऐप से हो रही निगरानी

अपर कलेक्टर कीर्तिमान राठौर ने बताया कि धान खरीदी और उठाव कार्य की ऑनलाइन मॉनिटरिंग सतर्क ऐप के जरिए की जा रही है। किसी भी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आगे और कार्रवाई के संकेत

खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में संबंधित राइस मिलरों और समिति प्रबंधन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की यह सख्ती धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 01:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / धान उठाव में लापरवाही या मिलीभगत? परिवहन में 200% ओवरलोडिंग उजागर, 13 मिलर-समिति प्रबंधन को नोटिस जारी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सालभर में 33 को जिलाबदर करने के प्रस्ताव

सालभर में 33 को जिलाबदर करने के प्रस्ताव(photo-patrika)
रायपुर

Indian Army Day 2026: जहां पसीना बहता है, वहीं सच होता है वर्दी का सपना… पूर्व सैनिक परिषद की ट्रेनिंग से 700 से अधिक का चयन, जानें

फिजिकल फिटनेस बनी वर्दी की असली परीक्षा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

Medical College: मेडिकल कॉलेज फैकल्टी को बड़ी राहत, हर साल एनपीए लेने-छोड़ने का मिलेगा विकल्प

चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने जारी किया आदेश (photo source- Patrika)
रायपुर

Regular Recruitment: अस्पतालों में आउटसोर्सिंग का खेल! रेगुलर भर्ती पर लगा ब्रेक, ठेका कर्मचारियों का आरोप

एम्स, आंबेडकर व डीकेएस अस्पताल का मामला (photo source- Patrika)
रायपुर

Government schemes: श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल करियर निर्माण योजना की शुरुआत, मंत्री लखन देवांगन का ऐलान

श्रम विभाग के दो साल पूरे होने पर सरकार का दावा (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.