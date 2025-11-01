IPS विवेकानंद, सुंदरराज और अमरेश सहित 222 को मिलेगा गृह मंत्री दक्षता पदक, सूची जारी…

CG News: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की सूची(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस के 222 अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को गृह मंत्री दक्षता पदक मिलेगा। इनमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा, बस्तर आईजी, पी सुंदरराज, ईओडब्ल्यू के निदेशक अमरेश मिश्रा, डीआईजी कमल लोचन कश्यप, अमित कांबले सहित अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को गृह मंत्री दक्षता पदक की घोषणा की।
यह पदक विशेष अभियान, अन्वेषण, आसूचना और फॉरेंसिक विज्ञान जैसे चार प्रमुख क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देने, उच्च पेशेवर मानकों को प्रोत्साहित करने और कर्मियों व अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से दिया जाता है। बता दें कि इसकी घोषणा हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर की जाती है। इसमें देशभर के विभिन्न राज्यों, संघशासित प्रदेशों, केन्द्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक और केन्द्रीय पुलिस संगठनों के 1,466 कर्मियों को समानित किया गया है।
इसमें पहली बार वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों से लेकर सिपाहियों तक को इसके लिए चुना गया है। स्पेशल ऑपरेशन केटेगरी में देश के सभी 28 राज्यों और पैरा मिलिट्री फोर्सेज में 1362 अधिकारियों, जवानों को केंद्रीय मंत्री दक्षता पदक के लिए चुना गया है, उनमें 222 छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे के शामिल हैं।
आईपीएस अधिकारियों में छत्तीसगढ़ के नक्सल चीफ और एडीजी एसआईबी, आर्स फोर्स विवेकानंद, बस्तर आईजी पी सुंदरराज रायपुर आईजी एवं ईओडब्ल्यू के निदेशक अमरेश मिश्रा, डीआईजी कमल लोचन कश्यप, अमित तुकाराम कांबले, एसपी जीतेंद्र यादव, किरण चवन, वाय अक्षय कुमार, गौरव राय, प्रभात कुमार, निखिल रखेचा, विकास कुमार, एएसपी मयंक गुर्जर, स्मृतिक राजनला, राबिंसन गुरिया, जयंत कुमार वैष्णव, जितेन्द्र चंद्राकर, चंद्रकांत और उमेश गुप्ता शामिल हैं। वहीं 11 डीएसपी समेत 225 थानेदार और कांस्टेबल शामिल हैं। इसी तरह इंवेस्टिगशन कैटेगरी में 93 को पदक के लिए चुना गया है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग