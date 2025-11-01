IPS विवेकानंद, सुंदरराज और अमरेश सहित 222 को मिलेगा गृह मंत्री दक्षता पदक, सूची जारी…

आईपीएस अधिकारियों में छत्तीसगढ़ के नक्सल चीफ और एडीजी एसआईबी, आर्स फोर्स विवेकानंद, बस्तर आईजी पी सुंदरराज रायपुर आईजी एवं ईओडब्ल्यू के निदेशक अमरेश मिश्रा, डीआईजी कमल लोचन कश्यप, अमित तुकाराम कांबले, एसपी जीतेंद्र यादव, किरण चवन, वाय अक्षय कुमार, गौरव राय, प्रभात कुमार, निखिल रखेचा, विकास कुमार, एएसपी मयंक गुर्जर, स्मृतिक राजनला, राबिंसन गुरिया, जयंत कुमार वैष्णव, जितेन्द्र चंद्राकर, चंद्रकांत और उमेश गुप्ता शामिल हैं। वहीं 11 डीएसपी समेत 225 थानेदार और कांस्टेबल शामिल हैं। इसी तरह इंवेस्टिगशन कैटेगरी में 93 को पदक के लिए चुना गया है।