Working Women Hostel : कामकाजी महिलाओं के लिए रायपुर में 3, नवा रायपुर में 1 और बिलासपुर में बनेंगे 2 छात्रावास

छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े शहरों रायपुर और बिलासपुर में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षित एवं सस्ते आवास की बड़ी जरूरत जल्द पूरी होगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता योजना (Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2024-25) के अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर और नवा रायपुर में छह कामकाजी महिला छात्रावासों (Working Women Hostel) के लिए 202 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से रायपुर नगर निगम द्वारा तेलीबांधा और टाटीबंध में 250-250 सीटर तथा भैंसथान में 223 सीटर महिला छात्रावास बनाए जाएंगे। वहीं बिलासपुर के तिफरा और सिरगिट्टी में सीएसआईडीसी द्वारा 224-224 सीटर छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण नवा रायपुर में एक हजार सीटर छात्रावास बनाएगी।