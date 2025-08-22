Chhattisgarh BJP: खत्म होगा इंतजार… इस माह जारी होगी निगम-मंडलों की तीसरी सूची! नाराज नेताओं को साधने की रणनीति

Chhattisgarh BJP: प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ताओं की निगाहें अब निगम-मंडलों में बचे पदों पर नियुक्ति की तीसरी सूची पर टिक गई है। कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि अब तो मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो गया है, ऐसे में साय सरकार और भाजपा संगठन का एक ही मुख्य काम रह गया है, जो निगम-मंडलों में बचे पदों पर नियुक्ति का है। बता दें कि निगम-मंडलों की दूसरी सूची जारी होने के बावजूद अभी तक कई पदों पर नियुक्ति बची है। सबसे ज्यादा उपाध्यक्ष, सदस्यों के पद बचे हुए हैं। इसलिए बड़ी संख्या में दावेदार कार्यकर्ताओं की उम्मीदें अभी अपने नेताओं पर टिकी हुई हैं।