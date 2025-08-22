Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG Cabinet Minister: तीनों नए मंत्रियों को कक्ष आवंटित, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश… देखें

CG Cabinet Minister: साय सरकार के तीनों नव नियुक्त मंत्री गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब और राजेश अग्रवाल को विभागों का जिम्मा देने के बाद सामान्य प्रशासन ने मंत्रालय में कक्ष भी आवंटित कर दिया है।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 22, 2025

तीन नए मंत्री (फोटो सोर्स- पत्रिका)
तीन नए मंत्री (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Cabinet Minister: साय सरकार के तीनों नव नियुक्त मंत्री गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब और राजेश अग्रवाल को विभागों का जिम्मा देने के बाद सामान्य प्रशासन ने मंत्रालय में कक्ष भी आवंटित कर दिया है। इस संबंध में विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

आदेश के अनुसार गजेंद्र यादव स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री को मंत्रालय की तीसरी मंजिल पर कक्ष दिए गए हैं। उन्हें एम-3 ब्लॉक में 8, 9, 10, 11 और 12 नंबर कक्ष का आवंटन किया गया है। कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्री गुरु खुशवंत साहेब को पहली मंजिल पर एम-1 ब्लॉक में 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर कक्ष दिए गए हैं। पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्री राजेश अग्रवाल को मंत्रालय की चौथी मंजिल पर कक्ष मिले हैं। उन्हें एम-4 ब्लॉक में 23, 24, 25 और 26 नंबर कक्ष आवंटित किए गए हैं।

बताया जाता है कि तीनों मंत्री एक-दो दिन में तीनों नए मंत्री अपने-अपने विभाग का कार्यभार संभालेंगे। जानकारी के अनुसार मंत्री गुरु खुशवंत साहेब गुरुवार को गिरौदपुरी धाम पहुंचे। जहां उन्होंने पूजा-अर्चना की। इसके बाद वहां उनका भव्य स्वागत किया गया।

नए विधायकों को मंत्री बनाने के मायने

तीनों नए विधायकों को मंत्री बनाए जाने के पीछे कई राजनीतिक मायने हैं। सबसे पहले तो जाति समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन और युवा विधायक है। इसके अलावा तीनों नए विधायक को मंत्री बनाकर एक संदेश दिया है कि भाजपा अब नई और युवा टीम को आगे रखकर राजनीति करेगी। इससे प्रदेश का युवा वर्ग जो राजनीति में रुचि रखते हैं वे भाजपा से प्रभावित होंगे।

