CG Cabinet Minister: तीनों नए मंत्रियों को कक्ष आवंटित, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश… देखें

आदेश के अनुसार गजेंद्र यादव स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री को मंत्रालय की तीसरी मंजिल पर कक्ष दिए गए हैं। उन्हें एम-3 ब्लॉक में 8, 9, 10, 11 और 12 नंबर कक्ष का आवंटन किया गया है। कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्री गुरु खुशवंत साहेब को पहली मंजिल पर एम-1 ब्लॉक में 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर कक्ष दिए गए हैं। पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्री राजेश अग्रवाल को मंत्रालय की चौथी मंजिल पर कक्ष मिले हैं। उन्हें एम-4 ब्लॉक में 23, 24, 25 और 26 नंबर कक्ष आवंटित किए गए हैं।