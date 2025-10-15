Ration Card: 33 लाख राशन कार्डधारियों को कराना होगा ई-केवाईसी, 25 के बाद नाम कटना शुरू

भौतिक सत्यापन के दौरान इन सदस्यों मृत्यु हो चुकी है और कई प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं। विभाग के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में 81.97 लाख राशनकार्डों में 2.73 करोड़ सदस्य पंजीकृत सदस्य हैं। इसमें वर्तमान में 2.29 करोड़ सदस्यों का ई-केवायसी पूर्ण हो चुका है। इसमें (5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को छोड़कर) बाकि सदस्यों का ई-केवाईसी करने अभियान चलाया जाएगा।