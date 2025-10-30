CG Job: 4708 शिक्षकों की होगी भर्ती, परीक्षा के लिए आवदेन शुरू

CG Job: राज्य में जल्द ही शिक्षक भर्ती प्रक्त्रिस्या शुरू हो जाएगी। इसका आदेश जारी कर दिया गया है, लेकिन अब 5000 के बजाय 4708 शिक्षकों की भर्ती होगी।
विभाग के अवर सचिव ने डीपीआई को पत्र लिखा है। व्याख्याता कम्प्यूटर और योग प्रशिक्षक के 146-146 पदों को इसमें से हटा दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग से फाइनल अनुमति मिलने के बाद व्यापमं को परीक्षा आयोजित करने पत्र लिखा जाएगा।
इसमें व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक की भर्ती की जाएगी। शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए व्यापमं सहमत है। औपचारिकताएं पूरी होते ही व्यापमं परीक्षा कार्यक्त्रस्म का ऐलान कर देगा। इसके बाद निर्धारित तिथि से आवदेन भरने का काम शुरू हो जाएगा।
