निमोनिया का नया खतरा! 15 दिनों में 50 युवाओं की मौत, कोरोना और स्वाइन फ्लू रिपोर्ट नेगेटिव लेकिन… डॉक्टरों ने जताई चिंता

आंबेडकर के चेस्ट, मेडिसिन विभाग में 500 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इसमें 20 फीसदी यानी 100 मरीज अस्थमा वाले हैं। दिवाली के पहले उनकी संख्या 20 से 25 ही थी। चेस्ट विभाग के एचओडी डॉ. आरके पंडा व मेडिसिन विभाग के प्रभारी एचओडी डॉ. योगेंद्र मल्होत्रा के अनुसार पटाखे फूटने के बाद अस्थमा के मरीजों को सांस लेने में तकलीफ होती है। ठंड के सीजन में भी उन्हें बार-बार अस्पताल आने की जरूरत पड़ती है।