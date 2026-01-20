Auto Expo 2026: ऑटो एक्सपो 2026 का बड़ा तोहफा! वाहन खरीदी पर RTO टैक्स में 50% की छूट

ऑटो एक्सपो 2026, 20 जनवरी, 2026 से 5 फरवरी, 2026 तक रायपुर के श्री राम बिज़नेस पार्क में हो रहा है। इस दौरान गाड़ी खरीदने वाले कस्टमर्स को RTO टैक्स में 50 परसेंट की छूट का सीधा फ़ायदा मिलेगा। यह राज्य का पहला ऑटो एक्सपो है, जिससे पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को फ़ायदा होगा। लोगों को गाड़ी खरीदने के लिए रायपुर जाने की ज़रूरत नहीं होगी; इसके बजाय, वे अपने शहर या गाँव के सबसे पास के पार्टिसिपेटिंग/रजिस्टर्ड डीलर्स के ज़रिए इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं।