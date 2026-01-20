20 जनवरी 2026,

मंगलवार

रायपुर

Auto Expo 2026: ऑटो एक्सपो 2026 का बड़ा तोहफा! वाहन खरीदी पर RTO टैक्स में 50% की छूट

Auto Expo 2026: ऑटो एक्सपो 2026 में वाहन खरीदारों को बड़ी राहत मिली है। नई गाड़ी खरीदने पर RTO टैक्स में 50 प्रतिशत तक की छूट का ऐलान किया गया है, जिससे ग्राहकों को सीधा आर्थिक फायदा होगा।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 20, 2026

ऑटो एक्सपो 2026 (photo source- Patrika)

ऑटो एक्सपो 2026 (photo source- Patrika)

Auto Expo 2026: छत्तीसगढ़ में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन 20 जनवरी, 2026 से 5 फरवरी, 2026 तक श्री राम बिजनेस पार्क, MGM हॉस्पिटल के सामने, विधानसभा रोड, सड्डू रायपुर में ऑटो एक्सपो 2026 ऑर्गनाइज़ कर रहा है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस ऑटो एक्सपो में बेची गई गाड़ियों पर एक बार में 50 परसेंट लाइफटाइम टैक्स (RTO टैक्स) में छूट दे रहा है, जिससे राज्य के आम लोगों को काफी फाइनेंशियल फायदे होंगे।

स्थानीय व्यापार को मिलेगा बढ़ावा

ऑटो एक्सपो 2026, 20 जनवरी, 2026 से 5 फरवरी, 2026 तक रायपुर के श्री राम बिज़नेस पार्क में हो रहा है। इस दौरान गाड़ी खरीदने वाले कस्टमर्स को RTO टैक्स में 50 परसेंट की छूट का सीधा फ़ायदा मिलेगा। यह राज्य का पहला ऑटो एक्सपो है, जिससे पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को फ़ायदा होगा। लोगों को गाड़ी खरीदने के लिए रायपुर जाने की ज़रूरत नहीं होगी; इसके बजाय, वे अपने शहर या गाँव के सबसे पास के पार्टिसिपेटिंग/रजिस्टर्ड डीलर्स के ज़रिए इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं।

ऑटो एक्सपो 2026 के तहत, सभी लोगों के पास अपनी गाड़ियों को अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर करने का ऑप्शन होगा। इसका मतलब है कि खरीदी गई गाड़ी को उनके होम डिस्ट्रिक्ट के ट्रांसपोर्ट ऑफ़िस से रजिस्ट्रेशन मार्क (RTO कोड) मिलेगा। इस ऑटो एक्सपो में दूर-दराज़ के इलाकों के डीलर्स भी हिस्सा ले रहे हैं, जिससे छोटे बिज़नेस ओनर्स को रोज़गार के मौके मिल रहे हैं और लोकल बिज़नेस को बढ़ावा मिल रहा है।

रायपुर ऑटो एक्सपो छत्तीसगढ़ के लोगों को एक ही छत के नीचे गाड़ियों के कई मॉडल्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस नए मॉडल्स को देखने, टेस्ट करने और चुनने का मौका देगा। इससे लोगों को लेटेस्ट ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। रायपुर ऑटो एक्सपो 2026 में, अलग-अलग फाइनेंसर और बैंक सबसे कम रेट पर गाड़ी का लोन दे रहे हैं, जबकि इंश्योरेंस कंपनियां सबसे कम रेट पर गाड़ी का इंश्योरेंस दे रही हैं। इससे गाड़ी खरीदने वाले लोगों को और भी फाइनेंशियल फायदे मिलेंगे।

प्रदेशभर के नागरिकों को विविध विकल्प होंगे उपलब्ध

ऑटो एक्सपो 2026 में RTO टैक्स पर 50 परसेंट की छूट मिलेगी, साथ ही फाइनेंस कंपनियों, बैंकों, इंश्योरेंस कंपनियों और अलग-अलग डीलरों के बीच मुकाबला होगा, जिससे गाड़ियां सबसे कम रेट पर मिलेंगी, जिससे लोगों को काफी आर्थिक राहत मिलेगी। इस रायपुर ऑटो एक्सपो में कुल 266 डीलर हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें रायपुर जिले के 95 और दूसरे जिलों के 171 डीलर शामिल हैं, जो पूरे राज्य के लोगों को कई तरह के ऑप्शन दे रहे हैं।

गौरतलब है कि 2025 ऑटो एक्सपो में कुल 29,348 गाड़ियां बिकीं, जिससे लोगों को RTO टैक्स में लगभग ₹120 करोड़ की छूट मिली, जिससे उन्हें काफी आर्थिक मदद मिली। इस तरह, ऑटो एक्सपो 2026 राज्य के लोगों के लिए सस्ती दरों पर गाड़ियां खरीदने, लोकल रजिस्ट्रेशन की सुविधा का फायदा उठाने और काफी आर्थिक फायदे उठाने का एक अहम मौका साबित हो रहा है।

Auto Expo 2026: ऑटो एक्सपो 2026 का बड़ा तोहफा! वाहन खरीदी पर RTO टैक्स में 50% की छूट

