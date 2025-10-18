Raipur News: रायपुर में 500 टन रंगोली की खपत, 10 से 40 रंगों की वैरायटी बाजार तक पहुंची

पहले लोग किताबों या अपनी कल्पना से रंगोली बनाते थे, लेकिन अब रेडीमेड डिजाइन वाली छलनियां बाजार में छाई हुई हैं। ये छोटी और मध्यम आकार की रंगोली के लिए बेहद सुविधाजनक हैं, जो 10-15 मिनट में तैयार हो जाती हैं। हालांकि, रंगोली आर्टिस्ट खुशी चौधरी बताती हैं, बड़ी और जटिल डिजाइनों के लिए अभी भी हाथों से काम करना पड़ता है। खुशी के मुताबिक, दिवाली में उन्हें इतने ऑर्डर मिलते हैं कि कई छोड़ने पड़ते हैं। उनकी सबसे ज्यादा डिमांड वाली थीम फूलों का कॉबिनेशन, जो आंगनों को रंग और सुगंध से भर देता है।