छत्तीसगढ़ में 60% से ज्यादा लोगों की मौतों के पीछे डॉक्टर और प्रशिक्षित स्टाफ की कमी, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

इन झोलाछाप डॉक्टरों का नेटवर्क अत्यंत सुदृढ़ है। (Chhattisgarh News) ये न केवल प्राथमिक उपचार के नाम पर मरीजों का जीवन खतरे में डालते हैं, बल्कि कुछ निजी अस्पतालों के साथ मिलकर एजेंट के रूप में भी काम करते हैं। स्थिति बिगड़ने पर ये मरीजों को बड़े अस्पतालों में रेफर करते हैं, जिसके बदले उन्हें मोटा कमीशन मिलता है। दुखद यह है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन पर कार्रवाई न के बराबर है, जिससे इनका हौसला बढ़ता जा रहा है। इनमें से कई कथित डॉक्टर मिडिल या हाई स्कूल पास हैं, जिनका जीव विज्ञान से भी कभी कोई नाता नहीं रहा।