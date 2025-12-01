CM परिवार संग PM से मिले… बोले- DG-IG कॉन्फ्रेंस के निर्णय देंगे देश की सुरक्षा को नई मजबूती, मोदी-शाह ने चखा फरा का स्वाद

मुख्यमंत्री और उनके परिजनों ने PM से सौजन्य भेंट की (फोटो सोर्स- X हैंडल)
60th DG-IG Conference: IIM नवा रायपुर में 60वीं ऑल इंडिया DGP-IG कॉन्फ्रेंस खत्म हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में तीन दिवसीय डीजीपी कॉन्फ्रेंस का सफलतापूर्वक संपन्न होना राज्य के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तथा देशभर के डीजीपी और सुरक्षा बलों के शीर्ष अधिकारियों की उपस्थिति ने इस आयोजन की गरिमा, महत्व और प्रभाव को कई गुना बढ़ा दिया।
डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हुए निर्णय देश की आंतरिक सुरक्षा को नई मजबूती देंगे। राजधानी में सम्पन्न यह सम्मेलन राष्ट्रीय सुरक्षात्मक नीतियों, रणनीतियों और समन्वय तंत्र पर गहन चर्चा का महत्वपूर्ण मंच बना है। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन के सुचारू संचालन, सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक समन्वय और आतिथ्य व्यवस्था में शामिल सभी अधिकारियों, कर्मियों और सुरक्षा बलों के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया।
मुख्यमंत्री और उनके परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सौजन्य भेंट की। सीएम ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया में साझा की। उन्होंने लिखा है, यह मुलाकात जीवन भर याद रहने वाला प्रेरक अनुभव है। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच जिस आत्मीयता से प्रधानमंत्री ने सबका हाल?चाल पूछा, बच्चों से सहज होकर बात की और आशीर्वाद दिया, वह अविस्मरणीय है। इस गरिमामय और आत्मीय भेंट के लिए प्रधानमंत्री के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।
आईआईएम में चल रहे डीजीपी-आईजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल पीएम मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नाश्ते में छत्तीसगढ़ी व्यंजन लिया। नाश्ते में छत्तीसगढ़ी व्यंजन फरा का स्वाद चखा। इसके साथ ही गुजराती और साउथ इंडियन व्यंजन भी परोसे गए।
प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ प्रवास कई मायनों में खास रहा है। प्रधानमंत्री ने कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन नवा रायपुर के अस्थायी निवास में छत्तीसगढ़ के जवाहर नवोदय विद्यालय के करीब 30 बच्चों के साथ मुलाकात की। इस दौरान पीएम बच्चों के साथ सवाल-जवाब भी किए और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए कई प्रेरक जानकारी भी साझा की।
