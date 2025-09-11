रायपुर एयरपोर्ट का नेविगेशन-सिस्टम फेल, 8 फ्लाइटें नहीं भर सकी उड़ान, 3 कैंसिल

Raipur Airport: रायपुर-एयरपोर्ट का नेविगेशन सिस्टम फेल होने के कारण आज भी कई फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकी। दोपहर तक 8 फ्लाइटों के प्रभावित होने की सूचना है। इनमें से 3 को कैंसिल कर दिया है। बता दें कि बुधवार को आकाशीय बिजली गिरने से रायपुर एरयपोर्ट का नेविगेशन सिस्टम विस्फोट हो गया। ( CG News ) जिसके चलते आज कई फ्लाइट प्रभावित हुई ​है। गुरुवार को 8 फ्लाइटें दोपहर तक उड़ान नहीं भर सकी। इनमें कोलकता, बेंगालुरू, इंदौर की फ्लाइड कैंसिल रहे। जब​कि मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, दिल्ली की 2 फ्लाइट देर से उड़ान भरने की जानकारी दी जा रही है।