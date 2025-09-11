Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

रायपुर एयरपोर्ट का नेविगेशन-सिस्टम फेल, 8 फ्लाइटें नहीं भर सकी उड़ान, 3 कैंसिल

Raipur Airport: आकाशीय बिजली गिरने से रायपुर एरयपोर्ट का नेविगेशन सिस्टम विस्फोट हो गया। जिसके चलते आज कई फ्लाइट प्रभावित हुई ​है। गुरुवार को 8 फ्लाइट फ्लाइटें दोपहर तक उड़ान नहीं भर सकी..

रायपुर

Chandu Nirmalkar

Sep 11, 2025

raipur Airport
रायपुर एयरपोर्ट में 8 फ्लाइटें नहीं भर सकी उड़ान ( Photo - Patrika )

Raipur Airport: रायपुर-एयरपोर्ट का नेविगेशन सिस्टम फेल होने के कारण आज भी कई फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकी। दोपहर तक 8 फ्लाइटों के प्रभावित होने की सूचना है। इनमें से 3 को कैंसिल कर दिया है। बता दें कि बुधवार को आकाशीय बिजली गिरने से रायपुर एरयपोर्ट का नेविगेशन सिस्टम विस्फोट हो गया। ( CG News ) जिसके चलते आज कई फ्लाइट प्रभावित हुई ​है। गुरुवार को 8 फ्लाइटें दोपहर तक उड़ान नहीं भर सकी। इनमें कोलकता, बेंगालुरू, इंदौर की फ्लाइड कैंसिल रहे। जब​कि मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, दिल्ली की 2 फ्लाइट देर से उड़ान भरने की जानकारी दी जा रही है।

Raipur Airport: देर शाम दिखा आसमानी कहर

उल्लेखनीय है कि बुधवार शाम स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर आसमानी कहर के चलते रनवे के डीवीओआर (डॉपलर वीएचएफ सर्वदिशात्मक रेंज) विस्फोट हो गया। बिजली गिरने से 5 फ्लाइटों को भुवनेश्वर और नागपुर डायवर्ट किया गया। वहीं कुछ फ्लाइटे पहले से रनवे पर थी वह वापस चली गईं। बता दें कि यह उपकरण विमानों को दिशा बताने के साथ ही लैंडिग करने में मदद करता है। अचानक इसके बंद होने की जानकारी मिलते ही एटीसी और एयरपोर्ट अथॉरिटी में हड़कंप मच गया। वहीं आज भी कई फ्लाइट प्रभावित हुई है।

सुधारने में लगेेंगे 24 घंटे

रायपुर एयरपोर्ट के डॉयरेक्टर केके लहरे ने ​पत्रिका को बताया कि डीवीओआर के उड़ने के कारण फ्लाइटों को डायवर्ट किया गया है। खराब उपकरण के सुधारने और दूसरा लगाने में करीब 24 से 48 घंटे तक का समय लग सकता है। इसे देखते हुए रात के समय फ्लाइटों को उतारने में परेशानी परेशानी और सुरक्षा कारणों को देखते हुए संबंधित विमानन कंपनी और डीजीसीए को घटना की जानकारी दी गई है। इस तकनीकी समस्या के चलते आज कई फ्लाइट प्रभावित हुई।

Updated on:

11 Sept 2025 02:54 pm

Published on:

11 Sept 2025 02:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर एयरपोर्ट का नेविगेशन-सिस्टम फेल, 8 फ्लाइटें नहीं भर सकी उड़ान, 3 कैंसिल

