CG News: सौम्या चौरसिया के खिलाफ 8000 पन्नों का चालान पेश, 17 साल में 50 करोड़ की अवैध कमाई

ईओडब्ल्यू ने अपने चालान में बताया है कि सौम्या 2005 में लेखाधिकारी के रूप में कार्यरत थीं। इसके बाद राज्य प्रशासनिक सेवा 2008 बैच की प्रथम पदस्थापना डिप्टी कलेक्टर बिलासपुर बनाया गया था। वर्ष 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यालय में उप सचिव के पद पर पदस्थ हुई थीं। अपने कार्यकाल के दौरान पद का दुरुपयोग कर भ्रष्ट तरीके से अवैध संपत्तियां अर्जित की। बता दें कि मनीलान्ड्रिग मामले में पहले ईडी और उसके बाद ईओडब्ल्यू चालान पेश कर चुकी है। सौम्या को करीब ढाई साल तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा किया गया है। जमानत शर्तो के अनुसार सौम्या छत्तीसगढ़ से बाहर बेंगलूरु में रह रही हैं और सुनवाई के दौरान कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं।