मुझे मत मारो, मेरी दो बच्चियां हैं… आगरा के व्यापारी से रायपुर में 1.50 करोड़ की लूट, बदमाशों ने लूटी 86 किलो चांदी

शुक्रवार की रात वह खाना खाकर अपने फ्लैट में था। शनिवार रात करीब 3 बजे किसी ने फ्लैट के दरवाजे को खटखटाया। राहुल ने जवाब नहीं दिया, तो किसी ने उनके नाम से आवाज दी। इस पर राहुल ने दरवाजा खोला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वैसे ही एक युवक ने उसके मुंह पर रूमाल लगाया। दूसरे युवक ने उसकी कनपटी पर पिस्टल टिका दिया। राहुल कुछ समझ नहीं पाया। वह बेहोश हो गया। इसके बाद बदमाशों ने उसके हाथ-पैर बांधकर एक कोने में डाल दिया। इसके बाद फ्लैट में रखे 86 किलो चांदी के जेवरों को डिब्बों से निकाला। सभी जेवरों को कपड़े और बैग में भरकर भाग निकले।