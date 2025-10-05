मुझे मत मारो, मेरी दो बच्चियां हैं… आगरा के व्यापारी से रायपुर में 1.50 करोड़ की लूट, बदमाशों ने लूटी 86 किलो चांदी

आगरा के व्यापारी से रायपुर में 1.50 करोड़ की लूट (फोटो सोर्स-- पत्रिका)
86 Silver Loot in Raipur: राजधानी के सदरबाजार में सराफा कारोबारी से डकैत पिस्टल दिखाकर 86 किलो चांदी के जेवर लूटकर फरार हो गए। लूटी गई चांदी की कीमत 1 करोड़ 33 लाख से अधिक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, अज्ञात बदमाश एक कारोबारी के फ्लैट में घुस गए। उसे पिस्टल दिखाकर अपने कब्जे में लिया। उसके हाथ-पैर बांध दिए। उसे बेहोश कर दिया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।
पीड़ित कारोबारी को सुबह होश आया, तो उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक जैन मंदिर के पीछे राजधानी पैलेस के फ्लैट नंबर 201 में उत्तरप्रदेश के आगरा निवासी राहुल गोयल रहता है। राहुल आगरा में सिल्वर की ज्वैलरी बनाने वाली बड़ी कंपनी सीएफए का कर्मचारी है।
शुक्रवार की रात वह खाना खाकर अपने फ्लैट में था। शनिवार रात करीब 3 बजे किसी ने फ्लैट के दरवाजे को खटखटाया। राहुल ने जवाब नहीं दिया, तो किसी ने उनके नाम से आवाज दी। इस पर राहुल ने दरवाजा खोला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वैसे ही एक युवक ने उसके मुंह पर रूमाल लगाया। दूसरे युवक ने उसकी कनपटी पर पिस्टल टिका दिया। राहुल कुछ समझ नहीं पाया। वह बेहोश हो गया। इसके बाद बदमाशों ने उसके हाथ-पैर बांधकर एक कोने में डाल दिया। इसके बाद फ्लैट में रखे 86 किलो चांदी के जेवरों को डिब्बों से निकाला। सभी जेवरों को कपड़े और बैग में भरकर भाग निकले।
आरोपी फ्लैट के पीछे वाले हिस्से से फरार हो गए। इसके लिए बालकनी में एक रस्सी बांधी थी। उसी के सहारे उतरकर सभी भाग निकले। राहुल अपने फ्लैट में ही बेहोश पड़ा रहा। सुबह करीब 10.30 बजे उसे होश आया। उसके हाथ-पांव बंधे हुए थे। किसी तरह से उसने खुद को छुड़ाया। फिर पड़ोस में रहने वाले ज्वैलरी कारोबारी को घटना के बारे में बताया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। घटना में 5 से अधिक लोगों के होने की आशंका है। घटना से पीड़ित राहुल काफी घबराया हुआ है। वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है।
डकैती की घटना से पूरे कॉम्पलेक्स में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर डॉयल 112 का एक सिपाही पहुंचा। सिपाही मामले की जांच करने लगा। बड़ी घटना में भी एक सिपाही के पहुंचने से लोग नाराज हो गए। घटना की जानकारी एसएसपी को दी गई। इसके बाद टीआई, सीएसपी, एएसपी सहित क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। पीड़ित राहुल से भी अलग-अलग एंगल से पूछताछ की जा रही है। इस घटना को लेकर लोगों में कई तरह के सवाल उठा रहे हैं।
मैं आगरा का रहने वाला हूं। सीएफए में काम करता है। वहां से चांदी के जेवर आते हैं, जिसे रायपुर के लोकल कारोबारियों को सप्लाई करता हूं। रात करीब 3 से 3.30 बजे होंगे। किसी ने दरवाजे को खटखटाया। मेरी नींद खुली। मैने ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज दी। इसके बाद दरवाजा खोलते ही एक युवक ने मेरे मुंह को कपड़े से दबाया। एक ने कनपटी में पिस्टल रख दी। फ्लैट के भीतर घुस गए। मुझे पीटने लगे। चाकू से पेट के साइड को मारा। उस समय तक मैं लगभग अर्धबेहोशी की स्थिति में आ गया था।
उनके इरादे भांपकर मैंने कहा कि मुझे मत मारो..मेरी दो बच्चियां हैं… जो ले जाना चाहते हो, ले जाओ। इस बीच आरोपी मेरे हाथ-पैर बांधने लगे। फिर मैं बेहोश हो गया। सुबह करीब 10.30 बजे में मुझे होश आया। हाथ-पैर में बंधी रस्सी खोलकर पड़ोसी के पास गया। उन्हें घटना के संबंध में बताया। मेरा मोबाइल टूटा मिला। उसका एक सिम ठीक था। उसे टैब में लगाकर ऑनलाइन शिकायत की। इसके बाद कोतवाली पुलिस को बताया।
