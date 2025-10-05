Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

मुझे मत मारो, मेरी दो बच्चियां हैं… आगरा के व्यापारी से रायपुर में 1.50 करोड़ की लूट, बदमाशों ने लूटी 86 किलो चांदी

86 Silver Loot in Raipur: राजधानी के सदरबाजार में सराफा कारोबारी से डकैत पिस्टल दिखाकर 86 किलो चांदी के जेवर लूटकर फरार हो गए। लूटी गई चांदी की कीमत 1 करोड़ 33 लाख से अधिक बताई जा रही है।

3 min read

रायपुर

image

Khyati Parihar

Oct 05, 2025

आगरा के व्यापारी से रायपुर में 1.50 करोड़ की लूट (फोटो सोर्स-- पत्रिका)

आगरा के व्यापारी से रायपुर में 1.50 करोड़ की लूट (फोटो सोर्स-- पत्रिका)

86 Silver Loot in Raipur: राजधानी के सदरबाजार में सराफा कारोबारी से डकैत पिस्टल दिखाकर 86 किलो चांदी के जेवर लूटकर फरार हो गए। लूटी गई चांदी की कीमत 1 करोड़ 33 लाख से अधिक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, अज्ञात बदमाश एक कारोबारी के फ्लैट में घुस गए। उसे पिस्टल दिखाकर अपने कब्जे में लिया। उसके हाथ-पैर बांध दिए। उसे बेहोश कर दिया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।

86 Silver Loot in Raipur: जानें पूरी वारदात

पीड़ित कारोबारी को सुबह होश आया, तो उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक जैन मंदिर के पीछे राजधानी पैलेस के फ्लैट नंबर 201 में उत्तरप्रदेश के आगरा निवासी राहुल गोयल रहता है। राहुल आगरा में सिल्वर की ज्वैलरी बनाने वाली बड़ी कंपनी सीएफए का कर्मचारी है।

शुक्रवार की रात वह खाना खाकर अपने फ्लैट में था। शनिवार रात करीब 3 बजे किसी ने फ्लैट के दरवाजे को खटखटाया। राहुल ने जवाब नहीं दिया, तो किसी ने उनके नाम से आवाज दी। इस पर राहुल ने दरवाजा खोला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वैसे ही एक युवक ने उसके मुंह पर रूमाल लगाया। दूसरे युवक ने उसकी कनपटी पर पिस्टल टिका दिया। राहुल कुछ समझ नहीं पाया। वह बेहोश हो गया। इसके बाद बदमाशों ने उसके हाथ-पैर बांधकर एक कोने में डाल दिया। इसके बाद फ्लैट में रखे 86 किलो चांदी के जेवरों को डिब्बों से निकाला। सभी जेवरों को कपड़े और बैग में भरकर भाग निकले।

फ्लैट की बालकनी से रस्सी के सहारे भागे डकैत

आरोपी फ्लैट के पीछे वाले हिस्से से फरार हो गए। इसके लिए बालकनी में एक रस्सी बांधी थी। उसी के सहारे उतरकर सभी भाग निकले। राहुल अपने फ्लैट में ही बेहोश पड़ा रहा। सुबह करीब 10.30 बजे उसे होश आया। उसके हाथ-पांव बंधे हुए थे। किसी तरह से उसने खुद को छुड़ाया। फिर पड़ोस में रहने वाले ज्वैलरी कारोबारी को घटना के बारे में बताया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। घटना में 5 से अधिक लोगों के होने की आशंका है। घटना से पीड़ित राहुल काफी घबराया हुआ है। वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है।

86 Silver Loot in Raipur: मौके पर सिर्फ एक सिपाही पहुंचा

डकैती की घटना से पूरे कॉम्पलेक्स में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर डॉयल 112 का एक सिपाही पहुंचा। सिपाही मामले की जांच करने लगा। बड़ी घटना में भी एक सिपाही के पहुंचने से लोग नाराज हो गए। घटना की जानकारी एसएसपी को दी गई। इसके बाद टीआई, सीएसपी, एएसपी सहित क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। पीड़ित राहुल से भी अलग-अलग एंगल से पूछताछ की जा रही है। इस घटना को लेकर लोगों में कई तरह के सवाल उठा रहे हैं।

मुझे मत मारो… जो ले जाना चाहते हो ले जाओ…

मैं आगरा का रहने वाला हूं। सीएफए में काम करता है। वहां से चांदी के जेवर आते हैं, जिसे रायपुर के लोकल कारोबारियों को सप्लाई करता हूं। रात करीब 3 से 3.30 बजे होंगे। किसी ने दरवाजे को खटखटाया। मेरी नींद खुली। मैने ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज दी। इसके बाद दरवाजा खोलते ही एक युवक ने मेरे मुंह को कपड़े से दबाया। एक ने कनपटी में पिस्टल रख दी। फ्लैट के भीतर घुस गए। मुझे पीटने लगे। चाकू से पेट के साइड को मारा। उस समय तक मैं लगभग अर्धबेहोशी की स्थिति में आ गया था।

उनके इरादे भांपकर मैंने कहा कि मुझे मत मारो..मेरी दो बच्चियां हैं… जो ले जाना चाहते हो, ले जाओ। इस बीच आरोपी मेरे हाथ-पैर बांधने लगे। फिर मैं बेहोश हो गया। सुबह करीब 10.30 बजे में मुझे होश आया। हाथ-पैर में बंधी रस्सी खोलकर पड़ोसी के पास गया। उन्हें घटना के संबंध में बताया। मेरा मोबाइल टूटा मिला। उसका एक सिम ठीक था। उसे टैब में लगाकर ऑनलाइन शिकायत की। इसके बाद कोतवाली पुलिस को बताया।

ये भी पढ़ें

3 साल से देवर-भाभी का था अवैध संबंध, विधवा ने बनाया शादी का दबाव बनाया तो… फिर जो हुआ किसी ने नहीं सोचा था
बालोद
देवर-भाभी का था अवैध संबंध: प्रतीकात्मक तस्वीर - Patrika

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

05 Oct 2025 10:40 am

Published on:

05 Oct 2025 10:39 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / मुझे मत मारो, मेरी दो बच्चियां हैं… आगरा के व्यापारी से रायपुर में 1.50 करोड़ की लूट, बदमाशों ने लूटी 86 किलो चांदी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव में पूर्व CM बघेल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त, देखें लिस्ट

Bhupesh Baghel, cg news
रायपुर

प्रोफेशनल फीस पर टीडीएस सीमा बढ़ी, अब 50,000 रुपए से ऊपर कटेगा… जानें कब लागू होगा नया नियम

प्रोफेशनल फीस पर टीडीएस (फोटो सोर्स- Shutterstock)
रायपुर

सरकार में भी रावण है… भाजपा विधायक के बयान से गरमाई राजनीती, पूर्व डिप्टी CM सिंहदेव ने कहा- एकदम सही…

भाजपा विधायक रेणुका की बढ़ सकती हैं मुश्किलें (फोटो सोर्स- पत्रिका)
राजनीति

100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती का रास्ता हुआ साफ, लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया आदेश… जानें किसे मिलेगा मौका?

Teacher Vacancy
रायपुर

बस्तर का दशहरा, बस्तर ओलंपिक, खानपान, वेशभूषा, कला और वाद्य यंत्र पूरी दुनिया में आकर्षण का केन्द्र : अमित शाह

amit shah in bastar
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.