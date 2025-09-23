9 माह बाद भी चना बीज घोटाले पर विभाग चुप, दोषियों पर नहीं हुई कार्रवाई, आखिर कब मिलेगी सजा?

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में चना बीज वितरण घोटाला मामले में अब तक दो दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसको लेकर अब कई सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि मामले को उजागर हुए नौ माह का वक्त बीत चुका है। लेकिन अब तक विभाग कार्रवाई नहीं कर पाया है। दरअसल गोबरा नवापारा तहसील क्षेत्र के ग्रामों में चना बीज वितरण घोटाला किया गया था। इस मामले में दोषी पाए गए दो कृषि विस्तार अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच की जा रही है।